Ben Affleck 'hạnh phúc hơn' kể từ khi ly hôn Jennifer Lopez

Nguồn tin cho biết ngôi sao đoạt giải Oscar Ben Affleck (52 tuổi) "gần đây có tâm trạng tốt hơn" và "háo hức" về chương tiếp theo của cuộc đời: "Ben không liên lạc thường xuyên với Jennifer kể từ khi họ ly hôn, trừ khi liên quan đến hoạt động ở trường của các con. Ben Affleck không hề có ác cảm với Jennifer Lopez nhưng anh ấy muốn giữ mọi chuyện ở khoảng cách xa".

Ben Affleck và Jennifer Lopez hoàn tất thủ tục ly hôn ẢNH: REUTERS

Theo nguồn tin của Page Six, ngôi sao phim Gone Girl "thực sự không thấy lý do gì để tiếp tục làm bạn thân" với giọng ca Let's Get Loud.

Ben Affleck và Jennifer Lopez bắt đầu hẹn hò vào năm 2002 sau khi làm việc cùng nhau trên phim trường Gigli. Họ đính hôn lần đầu vào tháng 11 năm đó nhưng chia tay vào tháng 1.2004. Cả hai hàn gắn lại mối tình lãng mạn của mình và đính hôn lần hai vào năm 2021.

Vào tháng 8.2024, đúng kỷ niệm hai năm ngày cưới của họ, Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn với ngôi sao phim Batman.

Ben Affleck và vợ cũ Jennifer Garner ẢNH: REUTERS

Ben Affleck từng kết hôn với Jennifer Garner (52 tuổi), chung sống từ năm 2005 đến 2015. Họ cùng nhau nuôi dạy 3 con: Violet (19 tuổi), Seraphina (16 tuổi) và Samuel (13 tuổi).

Gần đây, Ben Affleck được nhìn thấy đang ôm eo vợ cũ Jennifer Garner tại công viên Combat Paintball ở Castaic, California, Mỹ.