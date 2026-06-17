Bến du thuyền trở thành sàn diễn của phong cách sống thượng lưu

Khi sàn runway rời bỏ những bức tường khép kín

Giới tinh hoa toàn cầu từ lâu đã quen thuộc với các show diễn thời trang haute couture trong những thánh đường cổ kính hay khán phòng khép kín tại Paris, Milan. Tuy nhiên, xu hướng runway đang dịch chuyển mạnh mẽ khi rời bỏ những không gian bê tông giới hạn để tìm đến thiên nhiên khoáng đạt như sân golf hay bến du thuyền tinh tế. Từ bến cảng Portofino lộng gió đến bờ vịnh Monaco kiêu kỳ, mặt nước đã và đang trở thành sân khấu được giới thượng lưu sủng ái.

Giới thượng lưu tìm kiếm những trải nghiệm nghệ thuật duy mỹ giữa không gian khoáng đạt

Có lẽ bởi không gian bên bến thuyền mang trong mình thứ ngôn ngữ mà chẳng một khán phòng nào sao chép nổi, đó là sự khoáng đạt của chân trời, ánh hoàng hôn dát vàng lên mặt nước, và nhịp đẩy đưa dịu dàng của những thân thuyền triệu đô đang neo đậu.

Sự kết hợp giữa thời trang xa xỉ và lối sống du thuyền (yachting lifestyle) dần trở thành đỉnh cao mới của nghệ thuật duy mỹ. Đó không đơn thuần là một buổi trình diễn, mà là sự tôn vinh lối sống tự do, phóng khoáng nhưng vô cùng chuẩn mực của giới thượng lưu.

"Elyse Voyage" và bản giao hưởng viễn du Địa Trung Hải

Vào ngày 20.6.2026 tới đây, tinh thần "viễn du" đầy mê hoặc ấy sẽ chính thức được tái hiện tại sự kiện Elyse Voyage. Lấy bối cảnh là bến du thuyền thời thượng tại đô thị đảo Elyse Island (đảo Đại Phước, Đồng Nai), sàn runway của Elyse Voyage sẽ hòa nhịp cùng sóng nước mênh mang và gió sông phóng khoáng.

Tại đây, bộ sưu tập thời trang đặc biệt sẽ được trình làng theo một phong cách đầy cuốn hút khi những người mẫu bước ra từ du thuyền sang trọng và cầu tàu sẽ là sàn diễn. Mang tinh thần resort chic đầy phóng khoáng, sử dụng chất liệu lụa mềm mại, bảng màu tươi sáng cùng những chuyển động tự do trong thiết kế, bộ sư tập là lựa chọn biểu đạt hoàn hảo cho chất sống nghỉ dưỡng tinh tế và cảm hứng kiến trúc Mediterranean của Elyse Marina Club. Giữa lòng đảo ngọc lộng gió, "Elyse Voyage" tựa như một hải trình đầy chất thơ, khai mở những đặc quyền sống khác biệt tại Elyse Island.

Ảnh minh họa những thiết kế ấn tượng sẽ được trình diễn tại Elyse Marina Club

Toạ lạc ở vị trí đầy kiêu hãnh, Elyse Marina Club sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn bến du thuyền và mặt sông thoáng đãng. Bởi thế, tự thân một khoảnh khắc đứng trên ban công lộng gió, nhấp một ngụm champagne cổ điển và ngắm nhìn vạt nắng cuối ngày nhuộm vàng bến thuyền đã là một đặc quyền sống tinh tuyển. Đó là tọa độ hoàn hảo để cảm nhận chuẩn sống "Dual-life Living" với sự cân bằng tuyệt mỹ giữa nhịp chuyển động thời thượng của đô thị và những khoảng lặng tĩnh tại của tâm hồn trước khi đêm diễn chính thức bắt đầu.

Một hành trình sống chỉ vừa mới bắt đầu

Giá trị đích thực của Elyse Marina Club không tỏa sáng rực rỡ chỉ qua một đêm đại tiệc nghệ thuật. Khi ánh đèn của sàn runway tắt đi và những giai điệu của đêm nhạc lắng xuống, nơi đây vẫn tiếp nối sứ mệnh gìn giữ và nuôi dưỡng lối sống vương giả mỗi ngày cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Elyse Marina House được kiến tạo để trở thành một "Sunset Social Club" giúp kết nối những người hàng xóm cùng gu thẩm mỹ và triết lý sống

Tại đây, mỗi ngày trôi qua là một chuỗi đặc quyền được đo ni đóng giày cho những chuẩn mực khắt khe nhất. Cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, chinh phục những đường swing hoàn hảo tại sân golf 18 hố chuẩn quốc tế liền kề, tái tạo năng lượng với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu chuẩn Nhật Bản, hay tận hưởng những buổi tối thư giãn tại không gian Bar Lounge sang trọng trên tầng cao hướng tầm nhìn ra mặt nước lung linh ánh đèn.

Có thể nói, sàn diễn bên bến du thuyền chỉ là phần nổi đầy quyến rũ của một tầng giá trị sâu hơn. Đó là khát vọng về một phong cách sống nơi con người được sống chậm lại, thưởng lãm cái đẹp mỗi ngày.