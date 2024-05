Bến Tre: Bắt giam nữ bị can giết người tình đồng tính

Ngày 4.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (45 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để điều tra về hành vi "giết người".

Bị can Kim Thanh tại thời điểm nghe đọc các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam B.B

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 2.2024, chị H.A.N (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú Tây, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) hành nghề bán vé số dạo, quen biết với Kim Thanh. Sau đó Thanh theo về nhà chị N. sinh sống chung. Rạng sáng ngày 30.4 vừa qua, Thanh và chị N. xảy ra mâu thuẫn, Thanh dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và người chị N. khiến nạn nhân tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, gần đây, trong thời gian sống chung, giữa chị N. và Thanh có xảy ra mâu thuẫn tình ái.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Bến Tre đang tiếp tục điều tra xử lý Nguyễn Thị Kim Thanh về hành vi giết người.