Bến Tre: Đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30.4 và 1.5

Đối với các chủ đầu tư, phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn. Cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng theo quy định pháp luật;



Trang bị đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy theo quy định để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng; phải bố trí đầy đủ nguồn lực, đảm bảo kinh phí theo quy định cho công tác đảm bảo an toàn lao động, ATGT tại công trường trước, trong và sau lễ.

Công an tỉnh Bến Tre tăng cường đảm bảo trật tự giao thông, thông suốt để phục vụ đi lại của người dân an toàn trong dịp nghỉ lễ Ảnh: Hiển Hạo

Đối với các đơn vị thi công, phải rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy theo quy định để đảm bảo trật tự ATGT; Tăng cường thực hiện các biện pháp tổ chức, đảm bảo trật tự ATGT, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

Hoàn trả lại mặt bằng thi công để các phương tiện vận chuyển lưu thông thuận lợi, an toàn. Kiểm tra, rà soát các điểm giao cắt, đấu nối tại các vị trí tiềm ẩn gây mất ATGT, hệ thống biển báo giao thông và có các biện pháp khắc phục kịp thời, đặc biệt đối với các công trình vừa thi công vừa khai thác cần ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông;

Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, bố trí cán bộ trực 24/24 tại các công trường để phục vụ đảm bảo ATGT trước, trong và sau lễ.

Đối với các hạng mục đang thi công dở dang, đơn vị thi công phải nhanh chóng hoàn thiện, sửa chữa mặt đường êm thuận, xe máy, các phương tiện phục vụ thi công tập kết đúng nơi quy định, có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, đảm bảo ATGT, thông suốt, thực hiện tưới nước đảm bảo chống bụi trong các ngày nghỉ lễ.

Đối với các hố, rãnh đã đào phải xây dựng rào chắn và gắn biển báo hiệu, thông tin, ban đêm phải bố trí đèn báo hiệu đầy đủ theo đúng quy định. Ban sửa dặm vá ổ gà, đảm bảo giao thông suốt tuyến đường và các cầu trên tuyến, cử người xử lý kịp thời những đoạn bị ngập nước trong mùa triều cường. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các chủ đầu tư và các đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra công tác ATGT, an toàn lao động và xử lý theo quyền hạn, nhiệm vụ, chức năng được giao.