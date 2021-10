Bến Tre: Làm rõ vụ người đàn ông có hành vi xuyên tạc về Bác Hồ

Ngày 22.10, tin từ Công an H.Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, đơn vị đã phối hợp Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bến Tre mời ông P.V.N (40 tuổi, ngụ ấp 8, xã Phước Long, H.Giồng Trôm, Bến Tre) lên làm rõ về hành vi ông này sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Công an H.Giồng Trôm, trước đó, P.V.N sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc lịch sử dân tộc.





Ngoài ra, vào ngày 8.10, Công an H.Giồng Trôm cũng đã tiến hành làm việc đối với N.Đ.K (52 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, H.Giồng Trôm, Bến Tre) để làm rõ về hành vi sử dụng mạng xã hội để tham gia nhiều hội, nhóm đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử dân tộc.

Bước đầu, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bến Tre xác định hành vi của P.V.N và N.Đ.K đã vi phạm các quy định của luật An ninh mạng và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Qua làm rõ, cả 2 thừa nhận hành vi xuyên tạc lịch sử dân tộc, xúc phạm, xuyên tạc về Bác Hồ là sai trái. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hai người này.