Bến Tre: Liên tiếp các vụ tái phạm khai thác cát trái phép

Ngày 2.1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tấn Phước (37 tuổi, ngụ xã Châu Hưng, H.Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi khai thác cát trái phép.

Huỳnh Tấn Phước tại thời điểm bị tống đạt quyết định khởi tố bị can BẮC BÌNH

Theo hồ sơ, tối 29.10.2023, Tổ công tác của Công an H.Châu Thành và Công an xã An Khánh, H.Châu Thành (Bến Tre) bắt quả tang Huỳnh Tấn Phước cùng một người khác sử dụng ghe gỗ, khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, thuộc thủy phận xã An Khánh, H.Châu Thành với khối lượng cát hút trộm là 11,6 m3 .

Trước đó, cũng với hành vi trên vào ngày 30.5.2023, Phước đã bị UBND H.Bình Đại (Bến Tre) xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng. Mặc dù Phước đã nộp phạt nhưng do tái phạm nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can đối với Phước.

Ngày 30.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cũng khởi tố bị Lê Thanh Hoài Ngân (40 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Lê Thanh Hoài Ngân cũng bị khởi tố do tái phạm khai thác cát trái phép sau khi bị phạt hành chính.