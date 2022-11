Bến Tre: Mâu thuẫn vì không đi 'tăng 2', dùng kéo đâm chết bạn nhậu

Ngày 27.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Mai Hoàng Phú (24 tuổi, ngụ xã An Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm đâm chết bạn nhậu.

Theo thông tin ban đầu từ công an, trưa 26.11, Phú cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán N.C ở ấp An Lợi, xã An Thủy, H.Ba Tri; trong đó có anh N.V.H (35 tuổi, ngụ tại địa phương). Nhậu được một lúc, cả nhóm rủ đến quán khác nhậu tiếp nhưng anh H. không đi.





Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Phú trở lại quán N.C thì gặp anh H. Tại đây, Phú hỏi anh H. nguyên nhân không nhậu ''tăng 2'' cùng với mình thì hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc xô xát, anh H. cầm gạch đập vào đầu Phú. Sau đó, Phú lấy cây kéo trong quán đâm nhiều nhát vào người anh H. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong.

Sau khi đâm chết bạn nhậu, Phú đến Công an H.Ba Tri, Bến Tre đầu thú.