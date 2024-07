Bến Tre: Thuê máy bay không người lái phun khử mùi bãi rác An Hiệp

Ngày 23.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN-MT Bến Tre cho biết, sở này vừa phối hợp UBND H.Ba Tri tiến hành khử trùng, diệt khuẩn khu vực bãi rác An Hiệp để hạn chế phát tán mùi ra xung quanh. Lực lượng chức năng cũng thuê máy bay không người lái để phun xịt hóa chất xuống bãi rác.

Dù ngành chức năng tỉnh Bến Tre và UBND H.Ba Tri đã nỗ lực khắc phục tình trạng bốc mùi, rỉ nước từ bãi rác An Hiệp nhưng người dân vẫn chưa hài lòng và tiếp tục chặn xe chở rác vào bãi B.B.

Ngoài ra, Sở TN-MT Bến Tre cũng phối hợp UBND H.Ba Tri để hỗ trợ thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến người dân; trong đó, có cả việc tăng giá đầu vào cho bãi rác (hiện là 113.000 đồng/tấn) để Nhà máy rác An Hiệp có thể xử lý chôn lấp, tiêu hủy rác tốt hơn.

Trước đó, tháng 7.2023, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre từng đối thoại với các hộ dân sống xung quanh bãi rác An Hiệp và cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm nhưng sau gần 1 năm, vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Ngày 11.7 vừa qua, 29 người dân (trên địa bàn xã An Hiệp và xã An Đức) đã tập trung tại ngã ba đường dẫn vào bãi rác An Hiệp, ngăn chặn không cho các xe tiếp tục chở rác từ TP.Bến Tre, H.Châu Thành… vận chuyển rác vào xử lý tại bãi rác An Hiệp.

UBND H.Ba Tri đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác An Hiệp

Ước tính mỗi ngày có khoảng 200 đến 210 tấn rác được vận chuyển vào bãi rác này. Theo người dân sinh sống xung quanh bãi rác An Hiệp, hiện nay, lượng mưa lớn dẫn tới nguy cơ rò rỉ nước thải ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường nên cần được nhanh chóng xử lý, dứt điểm. Trường hợp chậm khắc phục, người dân mong muốn được di dời đến nơi khác và bồi thường thỏa đáng.

Sau khi chính quyền đối thoại với người dân, từ ngày 12.7, các xe rác đã tiếp tục được vận chuyển vào bãi rác An Hiệp. Đồng thời, UBND H.Ba Tri đã có chỉ đạo cơ quan quản lý bãi rác thực hiện bơm nước rỉ rác từ ao chứa rác số 11 sang ao chứa nước số 12 (khoảng 3.000 m3 nước).

H.Ba Tri thuê thiết bị máy bay không người lái để phun xịt hóa chất toàn phần trong khu vực bãi rác An Hiệp

Ngoài ra, UBND H.Ba Tri cũng thuê máy bay không người lái, kết hợp sử dụng máy cày để phun xịt hóa chất xử lý toàn phần trong khuôn khuôn viên bãi rác, đặc biệt phun nhiều tại những nơi chưa đậy bạt. Hiện, UBND tỉnh Bến Tre đang trong quá trình xem xét các đề xuất của UBND H.Ba Tri để dứt điểm tình trạng bốc mùi, rò rỉ nước từ bãi rác này ra khu vực cư dân xung quanh.