Bến Tre: Vợ chồng chuyên trộm xe Hoa Lâm ở miền Tây sa lưới

Ngày 7.2, tin từ Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết, đơn vị đã bàn giao Dương Minh Trào (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) và Nguyễn Thị Kiều Loan (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Công an H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 2 nghi phạm trộm xe mô tô 3 bánh (thường gọi là xe Hoa Lâm) tại xã An Thạnh, H.Mỏ Cày Nam vào tối ngày 6.2.

Vợ chồng Trào và Loan bên chiếc xe Hoa Lâm lấy trộm ở H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre BẮC BÌNH

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 7.2, tổ công tác thuộc Công an H.Châu Thành và Công an xã Tam Phước làm nhiệm vụ tuần tra tuyến QL60. Khi đến đoạn qua ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô 3 bánh BS 61L7 - 0265 chạy theo hướng từ TP.Bến Tre về tỉnh Tiền Giang có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của xe nên lực lượng công an mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Dương Minh Trào. Qua điều tra, Trào thừa nhận chiếc xe trên do y cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Loan lấy trộm tại xã An Thạnh, H.Mỏ Cày Nam vào tối 6.2, khi đang trên đường đi tìm chỗ bán thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, Trào còn khai nhận đã cùng Loan thực hiện 4 vụ trộm xe Hoa Lâm khác tại tỉnh Trà Vinh.