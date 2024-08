Bến Tre: Xe 'trá hình' tuyến cố định gây bức xúc cho doanh nghiệp vận tải

Theo ông Lê Văn Tường, Phó giám đốc Sở GTVT Bến Tre, có tình trạng một số ô tô kinh doanh vận tải hành khách gắn phù hiệu "xe hợp đồng" không do Sở GTVT Bến Tre cấp, nhưng lại thường xuyên hoạt động trên địa bàn tỉnh này; đặc biệt là các xe hợp đồng hoạt động "trá hình" tuyến cố định. Thực trạng này gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN vận tải hành khách. Do đó, trong khi chuẩn bị kiểm tra toàn diện để chấn chỉnh, Sở GTVT Bến Tre đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Bến Tre; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh Bến Tre và Sở GTVT các các tỉnh, thành thường xuyên kiểm tra xử lý, góp phần chấm dứt tình trạng này.