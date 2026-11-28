Với nền tảng 22 năm nghiên cứu chuyên sâu tại Việt Nam, Acnes tiếp tục phát triển Acnes LAB như một bước tiến trong hành trình nghiên cứu và cải tiến công thức, mở rộng từ giải pháp chăm sóc da mụn đến các nhu cầu chuyên sâu hơn như cải thiện thâm sạm, da tổn thương và hỗ trợ phục hồi da.

Từ hoạt chất đến công thức: Phát triển giải pháp theo từng nhu cầu của làn da

Mỗi làn da có đặc điểm và nhu cầu chăm sóc riêng. Da xỉn màu, thâm sau mụn cần được quan tâm đến khả năng cải thiện sắc tố; da khô căng, thiếu ẩm cần giải pháp cấp ẩm, làm dịu và tăng cường hàng rào bảo vệ; trong khi da mụn cần được chăm sóc với mục tiêu rõ ràng, đồng thời cân nhắc trạng thái da trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Với làn da mụn, việc chăm sóc cũng cần có mục tiêu rõ ràng ẢNH: SHUTTERSTOCK

Vì vậy, công thức không đơn thuần dựa vào một hoạt chất nổi bật, mà cần được xây dựng từ việc lựa chọn và kết hợp các thành phần theo nhu cầu cụ thể. Đây cũng là tinh thần khoa học, cải tiến được Acnes LAB thể hiện qua từng dòng sản phẩm: C10 và C15 Serum hướng đến giúp cải thiện độ sáng, thâm sạm; B5 Recovery Serum tập trung giúp cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ phục hồi; Acne Repair Cream chuyên biệt cho nhu cầu giảm mụn.

Acnes LAB: Mỗi công thức, một định hướng chăm da chuyên biệt

Bộ đôi C10 và C15 Serum: Cùng là vitamin C nguyên chất nhưng khác biệt trong cách phát triển công thức

Vitamin C là thành phần quen thuộc trong chăm sóc da xỉn màu và thâm sạm. Tuy nhiên, công thức không chỉ khác biệt ở nồng độ mà còn ở dạng vitamin C và cách kết hợp các thành phần.

Với Acnes LAB, điều này được thể hiện qua bộ đôi C10 và C15 Serum. Cả hai cùng hướng đến nhu cầu cải thiện độ sáng và thâm sạm, nhưng có định hướng công thức riêng. Acnes LAB C10 Serum chứa 10% vitamin C nguyên chất (L-ascorbic acid), kết hợp 1% fermented honey (chiết xuất mật ong lên men), giúp dưỡng sáng, đều màu và hỗ trợ làm mờ thâm mụn.

Trong khi đó, Acnes LAB C15 Serum kết hợp 14% vitamin C nguyên chất (L-ascorbic acid), 1% dẫn xuất vitamin C ổn định (3-O-ethyl ascorbic acid) và chiết xuất lá actisô. Công thức hướng đến hiệu quả giúp mờ thâm sạm sau khoảng 2 tuần, tăng cường độ đàn hồi, hỗ trợ tăng sinh collagen và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Như vậy, điểm khác biệt giữa hai sản phẩm không chỉ nằm ở nồng độ vitamin C mà còn ở sự phối hợp thành phần và định hướng chăm sóc của từng công thức.

B5 Recovery Serum: Bổ sung lựa chọn cho nhu cầu chăm sóc và hỗ trợ phục hồi da

Bên cạnh cải thiện thâm sạm, làn da cũng cần được duy trì độ ẩm và hỗ trợ hàng rào bảo vệ, đặc biệt khi gặp tình trạng khô căng, thiếu ẩm hoặc nhạy cảm.

Đáp ứng nhu cầu này, Acnes LAB B5 Recovery Serum được phát triển với định hướng giúp tăng cường dưỡng ẩm sau 1 lần dùng**, làm dịu và hỗ trợ phục hồi da thương tổn. Sản phẩm cho thấy định hướng mở rộng của Acnes LAB: Không chỉ tập trung vào mụn và thâm mụn mà còn quan tâm đến nhu cầu chăm sóc, phục hồi chuyên sâu cho da.

Acne Repair Cream: Chăm sóc da mụn có mục tiêu, đồng thời chú trọng khả năng phục hồi

Với làn da mụn, việc cải thiện tình trạng mụn cần đi đôi với việc duy trì trạng thái cân bằng của da, đặc biệt khi da có thể trở nên khô hoặc nhạy cảm trong quá trình chăm sóc.

Theo định hướng đó, Acnes LAB Acne Repair Cream tập trung chăm sóc mụn chuyên sâu, giúp giảm mụn sau khoảng 3 ngày và ngăn ngừa mụn tái phát, đồng thời hỗ trợ phục hồi da. Sản phẩm tiếp tục kế thừa thế mạnh chuyên biệt về chăm sóc mụn của Acnes, kết hợp định hướng cải tiến công thức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc da toàn diện hơn.

Acnes Lab: Công thức cần đi cùng cơ sở kiểm chứng

Một công thức không chỉ được đánh giá qua những hoạt chất nổi bật, mà còn cần có công dụng được công bố và cơ sở kiểm chứng rõ ràng. Với Acnes LAB, định hướng cải tiến khoa học thể hiện ở việc lựa chọn, kết hợp hoạt chất và chiết xuất trong từng công thức, đồng thời cung cấp thông tin kiểm nghiệm minh bạch. Đây là cơ sở giúp người dùng hiểu hơn về sản phẩm và có thêm thông tin khi lựa chọn giải pháp chăm sóc phù hợp.

Acnes Skin Station - Hiểu làn da trước khi chọn sản phẩm

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Acnes cũng hướng đến việc giúp người dùng hiểu hơn về làn da, hoạt chất và cách chăm sóc phù hợp. Đây cũng là định hướng của Acnes Skin Station - nền tảng cung cấp kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da, đặc biệt là da mụn, giúp người dùng hiểu đúng tình trạng da và chủ động lựa chọn cách chăm sóc phù hợp.

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