Bên trong hòn đảo có người ở xa xôi nhất hành tinh

Được tìm thấy ở giữa Nam Đại Tây Dương, cách vùng đất gần nhất hơn 2.400 km, hòn đảo đặc biệt này là lãnh thổ hải ngoại của Anh và là điểm đến thực sự xa xôi mà ngay cả những du khách dày dạn chu du cũng mơ ước.



Trong thực tế, đây không chỉ là một hòn đảo, Tristan da Cunha là một nhóm đảo, bao gồm đảo Nightingale, đảo đảo Gough và một số đảo đá nhỏ, theo Express.co.uk.

Hòn đảo lớn nhất trong quần đảo ẢNH: ATLANTIC GUARDIAN/ANDY SCHODIELD

Nhưng trung tâm chính là Tristan, nơi ở của ít hơn 300 "tâm hồn dũng cảm" sống rải rác trong một khu định cư duy nhất có tên là Edinburgh of the Seven Seas. Đây chính thức là nơi có người ở xa nhất trên hành tinh, và vâng, việc đến đó thật hoành tráng đúng như tên gọi.

Hòn đảo là điểm đến hấp dẫn bất chấp không hề thuận tiện, nhưng đối với những người thực hiện cuộc hành trình, hòn đảo để "trốn thoát" này mang đến cái nhìn hiếm hoi về một thế giới nơi cuộc sống và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.

Câu chuyện về nguồn gốc của Tristan da Cunha cũng hấp dẫn như địa lý của nó. Được phát hiện vào năm 1506 bởi nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Tristão da Cunha, hòn đảo sau đó được nhiều người thuộc nhiều dân tộc định cư, bao gồm thủy quân lục chiến Anh và những người săn cá voi Mỹ.

Sự cô lập của nó đã định hình nên lịch sử của hòn đảo, từ việc phục vụ như một trạm theo dõi thời tiết thời chiến cho đến vụ phun trào núi lửa vào năm 1961 khiến toàn bộ dân số tạm thời phải di dời.

Bất chấp những thách thức của nơi này, cộng đồng đã tồn tại bền vững. Ngày nay, hòn đảo phát triển mạnh nhờ sự kết hợp giữa đánh cá, du lịch và khả năng phục hồi của người dân. Sự vắng mặt của một tuyến đường thương mại hàng hải quan trọng đã bảo tồn được sự yên bình của nơi đây, khiến hòn đảo trở thành thiên đường cho những du khách tò mò tìm kiếm nhịp sống chậm rãi, đơn giản hơn.

Đỉnh cao nhất trên hòn đảo ẢNH: ATLANTIC GUARDIAN/ANDY SCHODIELD

Thử thách để đến được đó

Đến được Tristan da Cunha không chỉ đòi hỏi sự quyết tâm mà còn cả việc phải lập kế hoạch tỉ mỉ.

Quên sân bay đi - vùng đất này không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của động cơ phản lực. Không có sân bay, bạn sẽ phải đi thuyền tới đó như một nhà thám hiểm dũng cảm.

Các lựa chọn của du khách bị giới hạn trong chuyến đi biển kéo dài từ 5 đến 10 ngày từ Cape Town trên các tàu đánh cá hoặc tàu nghiên cứu vùng cực như SA Agulhas II. Cuộc hành trình dài, thường gập ghềnh và hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.

Ngay cả bước cuối cùng để đưa tàu vào bờ cũng có thể bị cản trở nếu điều kiện không phù hợp. Không có gì lạ khi thời tiết bất lợi cản trở ngay cả những kế hoạch được sắp xếp tốt nhất, khiến một số du khách đầy hy vọng bị mắc kẹt trước khi họ đặt chân lên bờ.

Một thế giới tách biệt

Là nơi sinh sống của chỉ 270 cư dân, tất cả đều ở Edinburgh of the Seven Seas, Tristan da Cunha cũng gần gũi như các cộng đồng khác. Đây là nơi mọi người đều biết nhau và cuộc sống xoay quanh việc đánh cá, trồng trọt và tinh thần cộng đồng.

Khu dân cư trên hòn đảo ẢNH: ROBERT MICHAEL POOLE

Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận đây là nơi định cư biệt lập nhất của con người trên trái đất, danh hiệu mà người dân ở đây mang theo với niềm tự hào thầm lặng.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và người dân địa phương nói một phương ngữ đặc biệt được làm phong phú nhờ ảnh hưởng từ di sản đa dạng của họ - tiếng Scotland, tiếng St Helenian, tiếng Hà Lan...

Cộng đồng này tự cung tự cấp, tập trung vào đánh bắt cá, nuôi trồng và phát triển ngành tôm hùm. Bạn có thể nếm thử tôm hùm đá Tristan quý giá ngay từ nguồn nếu may mắn.

Thiên nhiên hoang sơ

Phong cảnh của hòn đảo vừa gồ ghề vừa đầy cảm hứng. Tuy nhỏ nhưng địa hình của Tristan da Cunha rất đa dạng, từ những đồng cỏ xanh tươi cho đến các vách đá ấn tượng cắm thẳng xuống Đại Tây Dương.

Chuyến đi bộ đường dài lên đỉnh Queen Mary là cần thiết đối với những người sẵn sàng đương đầu với thử thách. Với độ cao 2.062 mét, đây là điểm cao nhất trong quần đảo.

Để lên được đỉnh núi cần có người hướng dẫn và một lượng sức chịu đựng khổng lồ, nhưng vào một ngày đẹp trời, quang cảnh đại dương xung quanh trải dài vô tận theo mọi hướng là điều không thể nào quên.

Thực tiễn cho cuộc phiêu lưu ở Tristan

Khung cảnh thiên đường trên hòn đảo ẢNH: ROBERT MICHAEL POOLE

Đồng nội tệ là bảng Anh, nhưng đừng mong đợi quẹt thẻ tín dụng của bạn ở đây - tiền mặt là vua. Euro, đô la Mỹ và rand Nam Phi có thể được đổi tại Kho bạc của hòn đảo, vì vậy hãy lên kế hoạch trước.

Chỗ ở đơn giản nhưng ấm cúng, từ những ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn tự phục vụ đến nhà dân mang đến hương vị thực sự của cuộc sống trên đảo.

Khả năng kết nối ở đây bị hạn chế. Không có mạng điện thoại di động và việc truy cập Internet được chia sẻ giữa toàn bộ cộng đồng qua vệ tinh, khiến việc truy cập chậm và tốn kém. Tuy nhiên, hoạt động "cai nghiện kỹ thuật số" này thường được coi là một trong những điểm nổi bật của trải nghiệm trên đảo.