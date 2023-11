Bên trong mạng lưới địa đạo của Hamas ở Gaza có gì?

Các nguồn tin an ninh cho biết mạng lưới đường hầm của Hamas chính là điều đang chờ đợi lực lượng lục quân của Israel ở Gaza.

Mạng lưới đường hầm này dài hàng trăm km và sâu tới 80 m, giống như những hình ảnh được phóng viên hãng tin Reuters ghi lại vào năm 2014.

Con tin được giải thoát Yocheved Lifshitz gọi đó là "mạng nhện": “Chúng tôi bắt đầu đi bộ trong những đường hầm, ở đó đất ẩm và luôn ẩm ướt. Chúng tôi đến một hội trường nơi chúng tôi tập trung lại, khoảng 25 người".

Một đoạn video do quân đội Israel công bố cho thấy một phần của mạng lưới đường hầm.

Các tay súng Hamas bên trong đường hầm CNN

Quân đội Israel sẽ phải tiến vào và chiến đấu với các chiến binh Hamas, đồng thời cố gắng giữ an toàn cho các con tin bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas hôm 7.10, trong đó Israel cho biết khoảng 1.400 người bị giết hại.

Theo các nguồn thạo tin, các đường hầm có nhiều mục đích: tấn công, buôn lậu, lưu trữ, vận hành và vận chuyển.

Dải Gaza chỉ dài 40 km nhưng các nhà phân tích an ninh cho biết mạng lưới đường hầm bên dưới rất rộng lớn.

Israel đã chi hàng triệu USD để phát hiện và phá hủy đường hầm, bao gồm cả hàng rào ngầm được trang bị cảm biến mà họ gọi là "bức tường sắt".

Israel phong tỏa Gaza nên các đường hầm đã tạo điều kiện cho Hamas vận chuyển vũ khí, thiết bị, tiền bạc và nhân lực chủ yếu từ Ai Cập vào.

Đó là một lý do khiến nhóm vũ trang ở Gaza mạnh hơn so với ở Bờ Tây, vì ở Bờ Tây các khu định cư Do Thái, căn cứ quân sự và thiết bị giám sát của Israel khiến việc buôn lậu từ Jordan gặp nhiều khó khăn hơn.

Các nguồn tin an ninh Israel cho biết các cuộc ném bom trong những tuần qua đã không gây ra nhiều thiệt hại cho mạng lưới.

Chẳng hạn, biệt kích biển Hamas vẫn có thể phát động cuộc tấn công bằng đường biển nhắm vào Ashkelon.

Cựu phó chỉ huy sư đoàn quân đội Israel chuyên trách xử lý các đường hầm, ông Amir Avivi, gọi đây là "toàn bộ thành phố" nằm sâu bên dưới Gaza, được kết nối với ít nhất một nghìn vị trí phóng tên lửa cũng nằm ngầm trong lòng đất.

Ông Avivi cho biết: "Họ cảm thấy an toàn khi ở trong đường hầm, họ có thể thoát ra khỏi đường hầm và tấn công lực lượng của chúng tôi ở bất cứ đâu. Đây là lý do tại sao trong tất cả các hoạt động mà chúng ta đã thấy trước đây, ngay cả các hoạt động kéo dài tới 51 ngày, với việc lực lượng không quân tấn công liên tục, cũng không có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng thật sự".

Israel có ưu thế quân sự áp đảo.

Nhưng Hamas sẽ tìm cách làm suy yếu điều đó bằng cách buộc binh lính đối phương phải di chuyển dưới lòng đất trong những không gian chật hẹp mà các tay súng Hồi giao đã nắm rõ.

Theo một cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel, Hamas cũng sẽ cố gắng bắt cóc binh lính.

Một nguồn tin an ninh từ một trong những nước láng giềng của Israel nói rằng các đường hầm của Hamas từ Ai Cập vẫn hoạt động và được các sĩ quan quân đội Ai Cập hỗ trợ. Không rõ cấp trên của họ có biết điều này hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng điều có thể đang chờ đợi quân đội Israel là "rất nhiều thiết bị nổ tự chế (IED), rất nhiều bẫy bom và một chiến dịch thực sự khốc liệt".

Ông nói có lẽ còn tệ hơn trận chiến kéo dài 9 tháng của Iraq để chiếm lại Mosul từ tay Nhà nước Hồi giáo.