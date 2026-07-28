Bên trong Bệnh viện bay Orbis có gì đặc biệt?

Ngày 28.7, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc chương trình Bệnh viện bay Orbis 2026, đánh dấu lần thứ 5 bệnh viện nhãn khoa lưu động của Tổ chức Orbis quốc tế đến thành phố, đồng thời tròn 20 năm kể từ chuyến bay đầu tiên đến Việt Nam cũng tại Đà Nẵng vào năm 2006.

Bệnh viện bay Orbis được triển khai trên máy bay MD-10 do Tập đoàn FedEx tài trợ chuyển đổi thành bệnh viện bay thế hệ thứ 3, tích hợp phòng phẫu thuật, phòng học và trung tâm mô phỏng phục vụ đào tạo chuyên ngành nhãn khoa.

Theo kế hoạch của UBND TP.Đà Nẵng, trong gần 3 tuần triển khai, chương trình sẽ tập trung chuyển giao kỹ thuật, đào tạo chuyên môn gắn với thực hành lâm sàng, khám chữa bệnh nhân đạo và hỗ trợ trang thiết bị chuyên ngành cho Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Bệnh viện bay Orbis đã đến Đà Nẵng ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Dự kiến sẽ có khoảng 230 học viên tham gia đào tạo trực tiếp và 100 học viên học trực tuyến thông qua các khóa lý thuyết, mô phỏng và thực hành chuyên sâu.

Chương trình cũng tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho khoảng 175 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện 78 ca phẫu thuật và điều trị bệnh về mắt; đồng thời viện trợ trang thiết bị, dụng cụ và vật tư y tế để phục vụ công tác đào tạo, khám chữa bệnh trước khi bàn giao cho Bệnh viện Mắt Đà Nẵng quản lý, sử dụng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố vinh dự là địa phương đầu tiên của Việt Nam được Orbis lựa chọn triển khai chương trình Bệnh viện bay từ năm 2006. Sau 20 năm đồng hành, Orbis đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống mù lòa, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhãn khoa của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Trong 20 năm qua, Bệnh viện bay Orbis đã góp phần đào tạo và chuyển giao công nghệ nhãn khoa cho các bệnh viện mắt tại Việt Nam ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, việc Orbis tiếp tục lựa chọn Đà Nẵng triển khai chương trình không chỉ mang lại cơ hội điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực nhãn khoa chất lượng cao, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chuyên sâu cho người dân khu vực.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được triển khai an toàn, hiệu quả, đồng thời mong muốn Orbis và các nhà tài trợ tiếp tục gắn bó lâu dài với ngành y tế thành phố.

Nâng cao năng lực đội ngũ nhãn khoa

Theo bà Ngọc Phạm, Trưởng đại diện của Orbis tại Việt Nam, chương trình này không phải là một can thiệp riêng lẻ mà là dấu mốc mới nhất trong hành trình hợp tác bền vững giữa Orbis và ngành mắt Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chăm sóc mắt. Thành quả quan trọng nhất không nằm ở những gì Orbis đã thực hiện tại Việt Nam mà ở việc đội ngũ nhãn khoa trong nước đã đủ năng lực để chủ động tiếp nhận, làm chủ kỹ thuật và tự dẫn dắt sự phát triển của chuyên ngành.

"Vai trò của Orbis ngày càng tập trung vào hỗ trợ, kết nối, đổi mới và thúc đẩy vai trò làm chủ của địa phương, để những tiến bộ này tiếp tục được duy trì lâu dài sau khi bệnh viện bay rời đi", bà Ngọc Phạm chia sẻ.

Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Orbis quốc tế, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: HOÀNG SƠN

Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Orbis quốc tế, cho biết trên toàn cầu, Orbis tập trung tạo ra những thay đổi bền vững thông qua đầu tư vào con người, cơ sở y tế, công nghệ và vai trò làm chủ của địa phương.

Bệnh viện bay là một phần trong mô hình tổng thể đó, kết hợp đào tạo thực hành chuyên sâu với các công cụ như Cybersight, trí tuệ nhân tạo (AI) và nghiên cứu, để các đội ngũ trong nước có thể tiếp tục cải thiện chất lượng chăm sóc sau khi chương trình kết thúc.

"Việt Nam là một điển hình cho thấy sức mạnh của quan hệ hợp tác bền vững trong việc đưa các giải pháp đã được chứng minh hiệu quả vào thực tiễn và mở rộng tác động trên quy mô lớn", bà Kathleen Sherwin nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chuyên gia tình nguyện của Orbis - bác sĩ Joon Kim đào tạo thực hành phẫu thuật cho các bác sĩ trong nước ẢNH: BTC

Theo Orbis, trong 3 thập kỷ qua, tổ chức đã hỗ trợ đào tạo hơn 40.000 cán bộ nhãn khoa tại Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt cho nhiều người dân. Chương trình tại Đà Nẵng lần này dự kiến mang lại lợi ích lâu dài cho khoảng 9 triệu người dân khu vực miền Trung và Tây nguyên thông qua việc nâng cao năng lực của đội ngũ nhãn khoa và hệ thống y tế địa phương.

Một số hình ảnh bên trong máy bay MD-10 - bệnh viện bay duy nhất trên thế giới:

Bệnh viện bay Orbis trên máy bay MD-10 được thiết kế như một trung tâm đào tạo nhãn khoa hiện đại ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Buồng lái bệnh viện bay ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Máy bay MD-10 tích hợp phòng học, phòng mổ và khu đào tạo trong cùng một không gian ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Các thiết bị trên bệnh viện bay rất hiện đại ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Chương trình hướng đến nâng cao năng lực đội ngũ nhãn khoa, mở rộng cơ hội chăm sóc mắt chất lượng cho người dân ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Khoang máy bay được cải tạo thành bệnh viện nhãn khoa lưu động với đầy đủ phòng mổ, phòng học và khu mô phỏng ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Bài giảng lâm sàng kết hợp giữa lý thuyết, mô phỏng và thực hành trên bệnh viện bay ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Trung tâm mô phỏng góp phần nâng cao kỹ năng phẫu thuật trước khi bước vào ca bệnh thực tế ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Mỗi khu vực trên máy bay đều được thiết kế phục vụ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP

Các học viên thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của chuyên gia ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO BTC CUNG CẤP



