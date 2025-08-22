Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bên trong nhà tắm xa hoa 1.700 năm tuổi còn nguyên vẹn

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
22/08/2025 15:33 GMT+7

Các nhà khảo cổ học vừa khai quật một nhà tắm La Mã xa hoa thời cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chủ đất đang trồng cây anh đào vào năm 2023 thì tình cờ phát hiện bức tranh khảm sàn thời La Mã. Nhờ radar hình ảnh dưới lòng đất, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhà tắm La Mã nằm cách bức tranh khảm khoảng 70 mét, theo hãng thông tấn Anadolu (AA) của Thổ Nhĩ Kỳ. Khu di tích đang được khai quật.

Bên trong nhà tắm xa hoa 1.700 năm tuổi còn nguyên vẹn- Ảnh 1.

Bức tranh khảm do nông dân Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện

ẢNH: AA

Công trình kiến trúc này được xác định 1.700 năm tuổi, rộng 75 mét vuông, có niên đại từ thời La Mã cổ đại.

AA tiết lộ rằng, nhà tắm có hệ thống sưởi dưới sàn và các khu vực lạnh, ấm và nóng riêng biệt - tương đương với một spa hiện đại thời cổ đại.

Nhà tắm cũng có phòng xông hơi, hồ bơi và các kênh riêng biệt cho nước sạch và nước thải.

Bên trong nhà tắm xa hoa 1.700 năm tuổi còn nguyên vẹn- Ảnh 2.

Nhờ radar hình ảnh ngầm, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhà tắm cổ đại gần bức tranh

ẢNH: AA

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mở cửa địa điểm này cho du lịch trong tương lai.

Ahmet Demirdağ, giám đốc văn hóa và du lịch địa phương, cho biết nhà tắm và bức tranh khảm chỉ là một vài trong số rất nhiều "di tích quan trọng" còn sót lại trong khu vực.

"Nhìn tổng thể, chúng tôi tin rằng khu vực này từng là một khu định cư đô thị", Demirdağ nhận xét và cho nói thêm sẽ tiếp tục khai quật di tích.

Nhà khảo cổ học Emre Çayır, người phụ trách khu vực khai quật, cho hay nhà tắm trên có thể là công trình đầu tiên thuộc loại này trong khu vực. "Các thiết kế lạnh, ấm và nóng vẫn còn nguyên vẹn với kiến trúc hoàn chỉnh. Về mặt này, chúng tôi có thể nói rằng nhà tắm thực sự là một công trình đặc biệt và quan trọng".

Bên trong nhà tắm xa hoa 1.700 năm tuổi còn nguyên vẹn- Ảnh 3.
Bên trong nhà tắm xa hoa 1.700 năm tuổi còn nguyên vẹn- Ảnh 4.
Bên trong nhà tắm xa hoa 1.700 năm tuổi còn nguyên vẹn- Ảnh 5.

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một nhà tắm La Mã cổ đại xa hoa

ẢNH: AA

Nhà tắm là một trong nhiều khám phá khảo cổ thú vị được thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây. Vào mùa hè, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một nhà thờ Thiên chúa giáo từ thế kỷ thứ năm. Đầu năm 2025, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra một ổ bánh mì cổ đại ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Ổ bánh mì này có niên đại từ thời kỳ Đồ Đồng và còn khá nguyên vẹn.

Nhà tắm La Mã cổ đại, hay thermae, là những khu phức hợp công cộng dành cho vệ sinh, giao lưu và tập thể dục, gồm một chuỗi các phòng bao gồm phòng lạnh, phòng ấm và phòng nóng. Chúng cũng có phòng tập thể dục, thư viện và giảng đường, được sưởi ấm bằng hệ thống sưởi dưới nước. Những tòa nhà này được thiết kế tinh xảo, trang trí bằng đá cẩm thạch, tranh khảm và tượng, và đóng vai trò là trung tâm của đời sống cộng đồng La Mã.

