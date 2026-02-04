Bên trong nhận diện mới của Petrolimex: Câu chuyện con người, chuyển động, khát vọng dẫn dắt

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng, vai trò của thương hiệu không còn dừng lại ở việc đại diện cho công suất hay mạng lưới, mà phải trả lời một câu hỏi lớn hơn: năng lượng phục vụ ai, và được vận hành vì điều gì?

Với Petrolimex, quá trình tái định vị thương hiệu lần này được nhìn nhận như một nỗ lực trả lời câu hỏi đó bằng ngôn ngữ thiết kế. Tâm điểm của hệ nhận diện mới không phải là biểu tượng của máy móc hay công trình, mà là con người - trong trạng thái chuyển động, kết nối và cùng hướng về phía trước.

Bên trong không gian giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex link ảnh

Khi logo không chỉ là biểu tượng, mà là một hệ tư duy

Ở góc độ thiết kế thương hiệu, logo không còn đơn thuần là "dấu hiệu nhận biết". Nó là điểm khởi đầu của một hệ tư duy - nơi chiến lược thương hiệu, triết lý vận hành và định hướng dài hạn được mã hóa bằng hình khối, tỷ lệ và nhịp điệu thị giác.

Logo mới của Petrolimex được xây dựng từ những yếu tố tưởng chừng quen thuộc nhưng được tái cấu trúc với ý đồ rõ ràng. Trung tâm của biểu tượng là chữ "P" - ký tự đầu tiên của tên thương hiệu được tạo hình theo hướng tối giản, hiện đại. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở không gian âm (negative space) bên trong chữ "P": hình ảnh số "1" được ẩn hiện tinh tế, gợi liên tưởng đến vị thế dẫn đầu, đồng thời mở ra cách đọc đa tầng về khát vọng tiên phong.

Từ trục dọc của chữ "P", một mũi tên hướng lên được hình thành, mang ý nghĩa chuyển động và tiến bước. Đây không phải là mũi tên mang tính áp đặt hay phô trương, mà được tiết chế để hòa vào tổng thể hình khối, như một lực đẩy tự nhiên phát sinh từ bên trong cấu trúc. Điều này phản ánh tinh thần phát triển bền vững cho câu chuyện mở rộng quy mô và tăng trưởng mạnh mẽ từ nội lực.

Hình tượng con người trong trạng thái "hợp lực"

Nếu quan sát kỹ hơn, toàn bộ cấu trúc logo có thể được xem như hình ảnh con người đang chuyển động. Các đường cong và mảng khối không đứng riêng lẻ, mà liên kết chặt chẽ, tạo cảm giác tương hỗ và nâng đỡ lẫn nhau. Đây chính là cách triết lý "Hợp lực" được mã hóa bằng ngôn ngữ thị giác.

Trong bối cảnh ngành năng lượng ngày càng phụ thuộc vào sự phối hợp đa bên - từ doanh nghiệp, đối tác, cộng đồng cho đến người tiêu dùng, việc đưa tinh thần hợp tác vào trung tâm thiết kế không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Nó phản ánh một sự dịch chuyển trong tư duy quản trị: năng lượng không còn là câu chuyện của một chủ thể duy nhất, mà là kết quả của sự cộng hưởng.

Đáng chú ý, hình tượng con người trong logo Petrolimex không được thể hiện theo cách trực diện hay minh họa cụ thể. Thay vào đó, con người xuất hiện dưới dạng chuyển động, nhịp điệu và mối quan hệ giữa các hình khối. Cách tiếp cận này giúp logo tránh rơi vào cảm giác kể lể, đồng thời mở ra khả năng diễn giải linh hoạt trong các ngữ cảnh truyền thông khác nhau.

Human-centric branding (Thương hiệu lấy con người làm trung tâm) trong một ngành "khó mềm hóa"

Khái niệm human-centric branding (lấy con người làm trung tâm) - đã trở nên quen thuộc trong các ngành dịch vụ hay bán lẻ. Tuy nhiên, với ngành năng lượng, đây vẫn là một thách thức không nhỏ. Làm thế nào để nói về con người mà không làm giảm đi cảm giác tin cậy, an toàn và chuẩn mực kỹ thuật?

Petrolimex chọn cách tiếp cận bằng thiết kế có kỷ luật. Hệ hình khối trong logo được xây dựng trên tỷ lệ chặt chẽ, đảm bảo sự cân bằng và ổn định. Các đường nét bo tròn vừa đủ để tạo cảm giác thân thiện, nhưng không làm mất đi sự vững vàng vốn có của một thương hiệu quốc gia. Đây là điểm giao thoa quan trọng giữa "mềm" và "cứng" - giữa cảm xúc và lý trí.

Việc đặt con người vào trung tâm không đồng nghĩa với việc làm thương hiệu trở nên cảm tính. Ngược lại, nó giúp thương hiệu trả lời rõ ràng hơn câu hỏi về giá trị cốt lõi: mọi hoạt động, mọi chuyển động đều hướng đến phục vụ con người và cộng đồng.

Tính ứng dụng dài hạn của một hệ nhận diện mở

Một logo thành công không chỉ đẹp ở thời điểm ra mắt, mà cần đủ linh hoạt để sống cùng thương hiệu trong dài hạn. Logo mới của Petrolimex được thiết kế theo hướng hệ thống, cho phép mở rộng và ứng dụng trên nhiều nền tảng: từ nhận diện cửa hàng, phương tiện vận tải, đồng phục cho đến các sản phẩm truyền thông số.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex sẽ được triển khai trên toàn hệ thốnglink ảnh

Không gian âm, mũi tên và cấu trúc hình khối có thể được tách ra, tái tổ hợp thành các pattern (họa tiết), motion graphic (đồ họa) hoặc key visual (hình ảnh chủ đạo), tạo nên một ngôn ngữ thị giác nhất quán. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thương hiệu cần hiện diện đa kênh, đa điểm chạm, nơi logo không chỉ đứng yên mà còn phải "chuyển động" cùng trải nghiệm người dùng.

Ở góc độ thiết kế, đây là minh chứng cho tư duy branding hiện đại: logo là hạt nhân của một hệ sinh thái thị giác, chứ không phải một biểu tượng độc lập.

Từ biểu tượng dẫn đầu đến khát vọng đồng hành

Việc đưa số "1" vào logo có thể dễ dàng bị hiểu là khẳng định vị thế dẫn đầu. Tuy nhiên, cách Petrolimex xử lý chi tiết này lại cho thấy một cách tiếp cận khiêm nhường hơn. Số "1" không được đặt ở vị trí phô trương, mà nằm trong không gian âm, chỉ hiện ra khi người xem chú ý và suy ngẫm.

Điều này, gợi mở một thông điệp ngầm: vị thế dẫn đầu không phải là điều doanh nghiệp tự khẳng định, mà là kết quả được thị trường và xã hội ghi nhận qua thời gian vận hành bền bỉ và có trách nhiệm. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ là đi trước, mà còn là dẫn dắt và đồng hành.

Khi thiết kế trở thành ngôn ngữ của chiến lược

Nhìn tổng thể, logo mới của Petrolimex không tìm cách gây ấn tượng bằng sự phức tạp hay phá cách. Giá trị của nó nằm ở sự chắt lọc: mỗi chi tiết đều có lý do tồn tại, mỗi đường nét đều gắn với một tầng ý nghĩa chiến lược.

Đây là một ví dụ điển hình cho cách thiết kế thương hiệu có thể trở thành ngôn ngữ của chiến lược kinh doanh và tầm nhìn dài hạn. Khi con người được đặt vào trung tâm, logo không chỉ đại diện cho một doanh nghiệp năng lượng, mà còn kể câu chuyện về sự kết nối, trách nhiệm và khát vọng phát triển cùng xã hội.

Trong một ngành vốn quen nói bằng con số, Petrolimex đang kể câu chuyện của mình bằng hình khối và chuyển động - nơi thiết kế không chỉ để nhận diện, mà để dẫn dắt cảm nhận và niềm tin.