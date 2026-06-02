Bên trong phòng thí nghiệm hạ tầng AI của ASUS tại Computex 2026

Khải Minh
02/06/2026 19:49 GMT+7

Từ nhiệt độ, độ ẩm đến tải vận hành, các hệ thống máy chủ và hạ tầng AI ngày nay phải vượt qua nhiều bài thử nghiệm trước khi triển khai trong trung tâm dữ liệu.

Một hệ thống AI phục vụ huấn luyện hoặc suy luận mô hình có thể tiêu thụ lượng điện năng lớn, tạo ra lượng nhiệt đáng kể và phải hoạt động liên tục trong thời gian dài. Trong bối cảnh đó, việc kiểm tra từng linh kiện riêng lẻ không còn đủ để đánh giá khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống.

Tại Computex 2026, ASUS đã mở cửa AI Lab, nơi hãng sử dụng để mô phỏng nhiều điều kiện vận hành khác nhau dành cho máy chủ AI và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Thay vì tập trung vào thông số phần cứng, phần lớn nội dung buổi tham quan xoay quanh cách các hệ thống được thử nghiệm trước khi đưa vào môi trường thực tế.

Điều gì xảy ra khi nhiệt độ môi trường tăng cao hoặc độ ẩm thay đổi liên tục? Đây là một trong những tình huống được tái hiện trong các phòng thử nghiệm của AI Lab nhằm đánh giá độ ổn định của máy chủ AI.

Kỹ sư của ASUS giới thiệu phần mềm quản lý hạ tầng, cho phép theo dõi và cấu hình các cụm máy chủ

ẢNH: KHẢI MINH

Tại đây, các kỹ sư có thể kiểm tra hệ thống trong nhiều điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khác nhau để theo dõi khả năng vận hành của phần cứng. Một số khu vực được thiết kế để mô phỏng môi trường hoạt động khắc nghiệt hơn so với điều kiện thông thường, qua đó đánh giá mức độ ổn định của hệ thống khi phải hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Bên cạnh các bài kiểm tra môi trường, ASUS cũng đề cập đến khu vực mô phỏng trung tâm dữ liệu với đầy đủ các thành phần liên quan đến nguồn điện, làm mát và quản lý hệ thống. Mục tiêu là tái hiện điều kiện vận hành thực tế thay vì chỉ đánh giá hiệu năng ở cấp máy chủ đơn lẻ.

Toàn cảnh phòng thí nghiệm hạ tầng AI của ASUS tại Computex 2026

ẢNH: KHẢI MINH

Các thử nghiệm được thực hiện ở cả cấp máy chủ và tủ máy chủ (rack). Cách tiếp cận này cho phép kỹ sư theo dõi tác động của nhiệt độ môi trường, luồng gió làm mát cũng như mức tiêu thụ điện năng khi nhiều hệ thống hoạt động đồng thời.

Một câu hỏi khác được đặt ra trong buổi tham quan là vì sao cần mô phỏng cả trung tâm dữ liệu thay vì chỉ kiểm tra từng thiết bị riêng lẻ. Câu trả lời nằm ở sự thay đổi của hạ tầng AI trong vài năm gần đây. Khi các cụm máy chủ ngày càng lớn và mật độ tính toán tăng cao, những yếu tố như nguồn điện, khả năng tản nhiệt và độ ổn định của toàn hệ thống trở thành bài toán quan trọng không kém hiệu năng xử lý.

ASUS cho biết AI Lab còn được sử dụng để đánh giá thiết kế, xác minh khả năng vận hành của hệ thống trước khi xuất xưởng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai. Dù đây là một phần trong năng lực nghiên cứu và phát triển của hãng, những gì được giới thiệu tại Computex 2026 cũng phản ánh xu hướng chung của ngành hạ tầng AI, nơi việc kiểm thử ở quy mô trung tâm dữ liệu đang trở thành yêu cầu ngày càng quan trọng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
