Công nghệ Tin tức công nghệ

Bên trong quy trình đặt riêng Vertu, vì sao mỗi chiếc máy là một tác phẩm độc bản?

Thành Luân
Thành Luân
11/10/2025 17:53 GMT+7

Mỗi đơn hàng Vertu bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện riêng. Từ ý tưởng cá nhân đến bàn tay nghệ nhân, hành trình chế tác biến chiếc điện thoại thành biểu tượng của giá trị độc bản, phản chiếu cá tính người sở hữu.

Trong thế giới hàng xa xỉ, khái niệm “độc bản” luôn có sức hút đặc biệt. Một chiếc đồng hồ giới hạn, một túi Hermès chế tác riêng, hay một đôi giày da được khắc tên chủ nhân, tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ và địa vị của người sở hữu.

Bên trong quy trình đặt riêng Vertu, vì sao mỗi chiếc máy là một tác phẩm độc bản? - Ảnh 1.

Vertu được định hình là dòng điện thoại "xa xỉ"

Ảnh: CTV

Ở Việt Nam, Vertu Việt Nam đã đưa khái niệm “đặt riêng” trở thành trải nghiệm thực tế cho khách hàng trong nước. Mỗi chiếc Vertu được thiết kế theo yêu cầu, chế tác thủ công tại Anh, trải qua từ 90 - 300 ngày kiểm định và hoàn thiện trước khi được bàn giao trang trọng tại boutique trong nước.

Tại showroom Vertu Việt Nam, mọi đơn hàng đặt riêng đều được bắt đầu bằng buổi tư vấn kín đáo trong không gian sang trọng, đẳng cấp. Khách hàng chia sẻ phong cách, tông màu ưa thích, vật liệu mong muốn và cả câu chuyện đằng sau món quà sắp trao tặng. Những thông tin này được chuyên viên của Vertu Việt Nam tổng hợp thành moodboard, từ đó, bản phác đầu tiên định hình nên chiếc máy độc bản.

Sau khi thống nhất thiết kế, Vertu Việt Nam đóng vai trò kết nối trực tiếp, đảm bảo mọi lựa chọn về da, kim loại hay màu sắc đều có chứng nhận nguồn gốc và đạt chuẩn kiểm định trước khi sản xuất.

90 đến 300 ngày: Quãng thời gian cho một tác phẩm thủ công

Trung bình, một chiếc Vertu đặt riêng cần từ 90 đến 300 ngày chế tác, tùy theo độ phức tạp và giá trị vật liệu. Giai đoạn đầu gồm cắt da, xử lý bề mặt, tạo hình khung kim loại và ghép các chi tiết thủ công. Khi sử dụng chất liệu đặc biệt như vàng, đá quý hay các loại da hiếm như cá sấu bạch tạng… thời gian kéo dài hơn do từng chi tiết khảm đều được đính kết và đánh bóng thủ công.

Bên trong quy trình đặt riêng Vertu, vì sao mỗi chiếc máy là một tác phẩm độc bản? - Ảnh 2.

Mọi đơn hàng đặt riêng đều được bắt đầu bằng buổi tư vấn kín đáo

Ảnh: CTV

Ở giai đoạn kiểm định, mỗi chiếc Vertu phải vượt qua hàng loạt bài thử nghiệm khắt khe: soi kính phóng đại tìm lỗi bề mặt sapphire, test độ bền bản lề gập hàng nghìn lần, thử chịu nhiệt và độ ẩm theo tiêu chuẩn riêng. Khi đạt yêu cầu, máy được cài đặt hệ thống bảo mật chuẩn Vertu OS, kích hoạt dịch vụ khách hàng toàn cầu và đăng ký IMEI vào hệ thống bảo hành chính hãng.

Vertu Việt Nam là đơn vị tiếp nhận và thực hiện toàn bộ khâu kiểm tra cuối cùng trước khi bàn giao. Bộ hồ sơ bàn giao gồm chứng nhận xuất xưởng, sổ bảo hành quốc tế và thẻ xác thực phân phối chính hãng tại Việt Nam. Buổi bàn giao diễn ra như một nghi thức: chuyên viên bàn giao của Vertu Việt Nam hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, vệ sinh vật liệu và giới thiệu lịch bảo dưỡng định kỳ.

“Chờ đợi từ 3 đến 10 tháng, thậm chí là 1 năm cho một chiếc điện thoại nghe có vẻ dài, nhưng với những người sành sưu tầm, đó là phần tất yếu của giá trị độc bản. Mỗi chiếc Vertu ra đời theo cách khác nhau, phản chiếu cá tính riêng của chủ nhân, một món trang sức công nghệ được chế tác bằng sự tỉ mỉ, không lặp lại”, đại diện Vertu Việt Nam cho biết.

