Bên trong siêu du thuyền đầu tiên của Trung Quốc, sức chứa hơn 5.000 người

Siêu du thuyền cỡ lớn đầu tiên được đóng trong nước bởi doanh nghiệp Trung Quốc có tên Adora Magic City đã bắt đầu chạy thử nghiệm vào cuối tuần qua sau 5 năm triển khai thiết kế và đóng mới. Sau đó sẽ khởi hành chuyến hải trình thương mại chính thức vào tháng 1.2024. Vé đã được bán hết vào tháng 9.

Theo Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc, tàu du lịch cỡ lớn là một trong những dự án đóng tàu thách thức nhất và thành công đó đã đánh dấu sức mạnh của ngành đóng tàu nước này. Công ty xây dựng Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), đơn vị đóng "Thành phố Phép thuật Adora" cho biết, siêu du thuyền có chiều dài 323,6m với tổng trọng lượng 135.500 tấn và có thể chứa tới 5.246 hành khách trong tổng số 2.125 phòng nghỉ.

Trong 5 năm qua, SWS đã hợp tác với 361 nhà cung cấp cấp 1 và 1.105 doanh nghiệp hỗ trợ cấp 2, với hơn 5.000 kỹ thuật viên từ 30 quốc gia tham gia đóng tàu. Một loạt công nghệ cốt lõi liên quan đến hệ thống điện, môi trường cabin, độ rung tiếng ồn và các lĩnh vực khác đã được giải quyết, theo Xinhua.

Bức ảnh được chụp vào 24.12 vừa qua cho thấy hình ảnh bên ngoài của tàu du lịch Adora Magic City khi cập cảng Wusongkou Thượng Hải, Trung Quốc

Siêu du thuyền đầu tiên được đóng trong nước của Trung Quốc này sẽ có chuyến hải trình chính thức đến Đông Bắc Á vào tháng 1.2024

Siêu du thuyền có có 16 tầng và tổng cộng 40.000m2 không gian sinh hoạt và giải trí công cộng

Hành khách trên du thuyền có thể thưởng thức một loạt các buổi biểu diễn, bao gồm cả phim sitcom và chương trình ca nhạc sống động. Theo đơn vị điều hành du thuyền, một vở nhạc kịch mang tên “Marco Polo: Chuyện tình chưa kể” sẽ được dàn dựng tại nhà hát có sức chứa lên tới 1.000 người

Thiết kế nội thất của siêu du thuyền được tích hợp thẩm mỹ phương Đông và phương Tây, kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Trong ảnh là khu vực hành lang cùng phòng nghỉ trên tàu

Khu vực vui chơi trên boong tàu

Khung cảnh bên trong Adora Magic City. Yang Guobing, chủ tịch của công ty điều hành, cho biết sẽ bắt đầu với tuyến Đông Bắc Á, trong khi tuyến giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ được triển khai sau

Hồ bơi trên du thuyền

Hình ảnh bên ngoài của tàu du lịch "Adora Magic City" cập cảng Bến du thuyền quốc tế Wusongkou Thượng Hải

Hành khách trên Adora Magic City nhìn lại khi con tàu khởi hành từ Bến du thuyền quốc tế Wusongkou Thượng Hải, phía đông Trung Quốc, ngày 24.12





Con tàu chở khách du lịch được cho là lớn nhất hiện nay nhưng chưa được vận hành là Icon of the Seas, với sức chứa gần 10.000 người. Tuy nhiên hai siêu du thuyền có chiều dài tương đương nhau, trong khi Adora Magic City dài 323,6m, cao 16 tầng thì Icon of the Seas dài 365m, cao 20 tầng.

Chở cùng lúc hơn 5.000 người, Adora Magic City có sức chứa ngang hoặc nhiều hơn những siêu du thuyền khác trên thế giới đang vận hành.