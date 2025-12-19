Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành

Đúng 0 giờ ngày 19.12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chính thức chuyển đổi và đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành.
Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ nâng cao năng lực điều hành cho vùng thông báo bay nhộn nhịp nhất cả nước mà còn là mảnh ghép hạ tầng then chốt để vận hành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Phát biểu trong buổi lễ công bố vận hành, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh chính là “trái tim” điều hành của bầu trời phía Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, điều hòa, hiệu quả cho mạng lưới giao thông hàng không quốc gia và khu vực.
Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, việc xây dựng Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới nhằm nâng cao năng lực điều hành bay, đáp ứng tăng trưởng hàng không và phục vụ Long Thành cùng các sân bay trọng điểm phía Nam. Trung tâm mới được trang bị hệ thống quản lý không lưu thế hệ mới, các công cụ hỗ trợ ra quyết định, hệ thống thông tin - dẫn đường - giám sát đồng bộ, mạng truyền dẫn hiện đại, tăng cường công nghệ số trong công tác điều hành bay.
Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà là bước chuyển căn bản về chất lượng, đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn phát triển mới, với năng lực điều hành cao hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.
"Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên đã được huấn luyện chuyển đổi bài bản, diễn tập mô phỏng đầy đủ các tình huống bình thường, bất thường và khẩn nguy, bảo đảm làm chủ hoàn toàn hệ thống mới trước thời điểm chuyển đổi chính thức", ông Nguyễn Mạnh Kiên chia sẻ.
Ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành sẽ góp phần nâng cao đáng kể năng lực điều hành bay, tăng cường khả năng dự phòng và nâng cao mức độ an toàn trong mọi điều kiện khai thác.
Đây cũng là cơ sở điều hành bay quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác theo đúng kế hoạch.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định vận hành, thường xuyên rà soát rủi ro, tăng cường đào tạo nhân lực và đẩy mạnh phối hợp, đặc biệt dân sự - quân sự, nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục và thông suốt.
Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh là trung tâm điều hành vùng thông báo bay có mật độ hoạt động cao nhất cả nước, nơi hội tụ các luồng bay quốc tế quá cảnh, các đường bay trục Bắc - Nam, hoạt động bay dân dụng và quân sự đan xen phức tạp.
Kiểm soát viên không lưu là người dẫn đường cho máy bay trên bầu trời, giúp ngăn ngừa va chạm giữa các máy bay với nhau và giữa máy bay với chướng ngại vật, trợ giúp tàu bay khi có yêu cầu. Công việc này đòi hỏi tập trung cao độ, phản ứng nhanh và không được phép sai sót vì liên quan đến tính mạng hành khách và an toàn hàng không.
