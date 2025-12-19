Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành

Đúng 0 giờ ngày 19.12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chính thức chuyển đổi và đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành.

Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ nâng cao năng lực điều hành cho vùng thông báo bay nhộn nhịp nhất cả nước mà còn là mảnh ghép hạ tầng then chốt để vận hành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng

ẢNH: VATM

Phát biểu trong buổi lễ công bố vận hành, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh chính là “trái tim” điều hành của bầu trời phía Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, điều hòa, hiệu quả cho mạng lưới giao thông hàng không quốc gia và khu vực.

Để chuẩn bị cho thời khắc chuyển đổi lịch sử này, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đầu tư và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật với quy mô hiện đại hàng đầu khu vực ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, việc xây dựng Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới nhằm nâng cao năng lực điều hành bay, đáp ứng tăng trưởng hàng không và phục vụ Long Thành cùng các sân bay trọng điểm phía Nam. Trung tâm mới được trang bị hệ thống quản lý không lưu thế hệ mới, các công cụ hỗ trợ ra quyết định, hệ thống thông tin - dẫn đường - giám sát đồng bộ, mạng truyền dẫn hiện đại, tăng cường công nghệ số trong công tác điều hành bay.

Trung tâm cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu, giám sát hoạt động bay dân dụng và quân sự, dịch vụ thông tin - liên lạc hàng không trong toàn bộ vùng thông báo bay TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà là bước chuyển căn bản về chất lượng, đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn phát triển mới, với năng lực điều hành cao hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.

"Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên đã được huấn luyện chuyển đổi bài bản, diễn tập mô phỏng đầy đủ các tình huống bình thường, bất thường và khẩn nguy, bảo đảm làm chủ hoàn toàn hệ thống mới trước thời điểm chuyển đổi chính thức", ông Nguyễn Mạnh Kiên chia sẻ.

Phương án chuyển đổi từ trung tâm cũ sang trung tâm mới được xây dựng chi tiết, có sự phối hợp giữa các đơn vị quân sự, đảm bảo dịch vụ điều hành bay liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn trong thời khắc chuyển giao ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lực lượng kiểm soát viên không lưu và kỹ thuật viên đã trải qua quá trình huấn luyện chuyển loại nghiêm ngặt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành sẽ góp phần nâng cao đáng kể năng lực điều hành bay, tăng cường khả năng dự phòng và nâng cao mức độ an toàn trong mọi điều kiện khai thác.

Đây cũng là cơ sở điều hành bay quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác theo đúng kế hoạch.

Trung tâm mới sẽ giúp giảm tải áp lực cho kiểm soát viên không lưu, tối ưu hóa việc điều phối luồng bay giữa các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Long Thành, Phú Quốc và Cần Thơ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trung tâm đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát tiếp cận cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 khi đưa vào khai thác ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trung tâm đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành các chuyến bay kỹ thuật, bay hiệu chuẩn và đảm nhận kiểm soát tiếp cận - đường dài cho Long Thành, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn khai thác thương mại sắp tới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu trời Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Kiểm soát viên không lưu là công việc vô vàn áp lực, đòi hỏi tập trung tuyệt đối, nhận diện tình huống trong 2 giây, kiểm soát viên không lưu là những người "giấu mặt" quyền lực sau các chuyến bay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành mang ý nghĩa chiến lược đối với vùng trời phía Nam - nơi có mật độ hoạt động bay cao nhất Việt Nam

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định vận hành, thường xuyên rà soát rủi ro, tăng cường đào tạo nhân lực và đẩy mạnh phối hợp, đặc biệt dân sự - quân sự, nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục và thông suốt.