Đời sống Cộng đồng

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành

Vũ Phượng
Vũ Phượng
19/12/2025 12:59 GMT+7

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa đưa vào vận hành Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới với tổng chi phí đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Đúng 0 giờ ngày 19.12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chính thức chuyển đổi và đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành.

Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ nâng cao năng lực điều hành cho vùng thông báo bay nhộn nhịp nhất cả nước mà còn là mảnh ghép hạ tầng then chốt để vận hành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 1.

Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng

ẢNH: VATM

Phát biểu trong buổi lễ công bố vận hành, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh chính là “trái tim” điều hành của bầu trời phía Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, điều hòa, hiệu quả cho mạng lưới giao thông hàng không quốc gia và khu vực.

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 2.

Để chuẩn bị cho thời khắc chuyển đổi lịch sử này, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đầu tư và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật với quy mô hiện đại hàng đầu khu vực

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, việc xây dựng Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới nhằm nâng cao năng lực điều hành bay, đáp ứng tăng trưởng hàng không và phục vụ Long Thành cùng các sân bay trọng điểm phía Nam. Trung tâm mới được trang bị hệ thống quản lý không lưu thế hệ mới, các công cụ hỗ trợ ra quyết định, hệ thống thông tin - dẫn đường - giám sát đồng bộ, mạng truyền dẫn hiện đại, tăng cường công nghệ số trong công tác điều hành bay.

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 3.

Trung tâm cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu, giám sát hoạt động bay dân dụng và quân sự, dịch vụ thông tin - liên lạc hàng không trong toàn bộ vùng thông báo bay TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà là bước chuyển căn bản về chất lượng, đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn phát triển mới, với năng lực điều hành cao hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.

"Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên đã được huấn luyện chuyển đổi bài bản, diễn tập mô phỏng đầy đủ các tình huống bình thường, bất thường và khẩn nguy, bảo đảm làm chủ hoàn toàn hệ thống mới trước thời điểm chuyển đổi chính thức", ông Nguyễn Mạnh Kiên chia sẻ.

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 4.

Phương án chuyển đổi từ trung tâm cũ sang trung tâm mới được xây dựng chi tiết, có sự phối hợp giữa các đơn vị quân sự, đảm bảo dịch vụ điều hành bay liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn trong thời khắc chuyển giao

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 5.

Lực lượng kiểm soát viên không lưu và kỹ thuật viên đã trải qua quá trình huấn luyện chuyển loại nghiêm ngặt

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành sẽ góp phần nâng cao đáng kể năng lực điều hành bay, tăng cường khả năng dự phòng và nâng cao mức độ an toàn trong mọi điều kiện khai thác.

Đây cũng là cơ sở điều hành bay quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác theo đúng kế hoạch.

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 6.

Trung tâm mới sẽ giúp giảm tải áp lực cho kiểm soát viên không lưu, tối ưu hóa việc điều phối luồng bay giữa các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Long Thành, Phú Quốc và Cần Thơ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 7.

Trung tâm đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát tiếp cận cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 khi đưa vào khai thác

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 8.

Trung tâm đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành các chuyến bay kỹ thuật, bay hiệu chuẩn và đảm nhận kiểm soát tiếp cận - đường dài cho Long Thành, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn khai thác thương mại sắp tới

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 10.

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu trời Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 11.

Kiểm soát viên không lưu là công việc vô vàn áp lực, đòi hỏi tập trung tuyệt đối, nhận diện tình huống trong 2 giây, kiểm soát viên không lưu là những người "giấu mặt" quyền lực sau các chuyến bay

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên trong Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh gần 1.500 tỉ vừa vận hành - Ảnh 12.

Việc đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành mang ý nghĩa chiến lược đối với vùng trời phía Nam - nơi có mật độ hoạt động bay cao nhất Việt Nam

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định vận hành, thường xuyên rà soát rủi ro, tăng cường đào tạo nhân lực và đẩy mạnh phối hợp, đặc biệt dân sự - quân sự, nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục và thông suốt.

Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh là trung tâm điều hành vùng thông báo bay có mật độ hoạt động cao nhất cả nước, nơi hội tụ các luồng bay quốc tế quá cảnh, các đường bay trục Bắc - Nam, hoạt động bay dân dụng và quân sự đan xen phức tạp.

Kiểm soát viên không lưu là người dẫn đường cho máy bay trên bầu trời, giúp ngăn ngừa va chạm giữa các máy bay với nhau và giữa máy bay với chướng ngại vật, trợ giúp tàu bay khi có yêu cầu. Công việc này đòi hỏi tập trung cao độ, phản ứng nhanh và không được phép sai sót vì liên quan đến tính mạng hành khách và an toàn hàng không.

kiểm soát không lưu kiểm soát viên không lưu hàng không Sân bay Long Thành Quản lý bay
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
