Bến xe, sân bay đón cao điểm sớm

Bến xe nhộn nhịp

Trở lại Bến xe miền Đông (TP.HCM) ngày 24.1 (tức 22 tháng chạp), khó có thể hình dung ra khung cảnh ảm đạm chỉ lác đác 1 - 2 khách như thời điểm trước đó 1 tuần. Những hàng ghế chờ không còn chỗ trống, người tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh, người bồng con nhỏ ngồi trông những thùng xốp chất đầy kế bên… Đó là hình ảnh người dân từ TP.HCM đổ về quê ăn tết sớm. Tại các quầy bán vé, tuy không quá đông đúc, hành khách không phải chen nhau vì sợ hết vé như mọi năm nhưng đối với các doanh nghiệp (DN) xe khách, việc có người đến mua vé thời điểm này là đã quá mừng rồi. “Từ ngày mở bán vé tết đến giờ, ngày nào cũng ngồi từ sáng đến chiều mới có được 1 - 2 người tới hỏi. Mấy hôm nay đông lắm, nhiều chuyến về Tuy Hòa, Nha Trang ngày cao điểm đã hết vé rồi. Mừng quá! Các tỉnh báo không phải cách ly nên bà con chịu về chứ cứ ế ẩm, vắng tanh như mấy hôm trước thì buồn lắm”, anh Thanh Toàn (nhân viên bán vé của nhà xe C.N) tranh thủ chuyện trò với chúng tôi.

Vừa hạ chiếc vali to kềnh xuống khỏi xe máy, chị Hải Hòa (quê Bình Định) vừa hớt hải kể: “Tôi lúc đầu không tính về quê, đến tuần trước bố mẹ bảo ở nhà không bắt cách ly thì mới quyết mua vé. Tưởng cũng như mọi năm, mọi người 25 - 26 âm lịch mới về nên bảo ông xã mua vé 2 vợ chồng về sớm hẳn, đằng nào cũng chưa đi làm, ai dè đi sớm cũng đông ngang ngửa tết mọi năm”.

Ông Nguyễn Lâm Hải, Trưởng phòng kế hoạch vận tải Bến xe Miền Ðông, cho biết đến thời điểm hiện tại đã có gần 90 DN vận tải đăng ký hoạt động. Ngoài ra, có 19 tỉnh thành kết nối hoạt động lại các tuyến xe khách tới Bến xe Miền Đông. Những ngày qua, hành khách qua bến bắt đầu tăng. Cụ thể, ngày 21.1 (tức 19.12 âm lịch), Bến xe Miền Đông phục vụ 5.716 hành khách, đạt 40% so với cùng kỳ. Ngày 22.1, lượng khách tăng lên gấp đôi, đạt 8.636 hành khách, tới ngày 23.1 giảm xuống 7.782 hành khách, đạt 49% so với cùng kỳ.

“Lượng khách tuy có tăng lên so với thời điểm trước nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch phục vụ tết mà Bến xe Miền Đông đã xây dựng. Nhiều người về sớm hơn, không phải tăng đột biến. Do đó, các đơn vị vẫn chủ động được nguồn phương tiện, chưa cần xe buýt tăng cường như mọi năm”, ông Hải thông tin thêm.





Trong khi đó, Sở GTVT TP.HCM dự báo năm nay sản lượng hành khách qua bến xe liên tỉnh chỉ đạt khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại các bến xe, ngày cao điểm dự báo đón khoảng 60.000 hành khách, rất thấp so với số lượng khoảng 130.000 hành khách những mùa tết trước. Trên địa bàn TP hiện có 51 đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh. Trong đó có 22 đơn vị đăng ký kê khai tăng giá vé. Mức tăng cao nhất là 40% ở các tuyến miền Tây và 60% ở các tuyến phía bắc, tương đương so với năm ngoái.

Xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay

Không chỉ xe khách liên tỉnh, ngành hàng không năm nay cũng đón tết sớm. Đưa con trai về Đà Nẵng đón tết từ 18.1 (tức 16.12 âm lịch), anh Trần Nam (ngụ Q.10, TP.HCM) “choáng” vì dòng người xếp hàng làm thủ tục đông nghẹt trước quầy của hãng hàng không Vietnam Airlines. Hầu hết đều là người dân về quê ăn tết nên dù có làm thủ tục online, mọi người vẫn phải nối đuôi nhau chờ gửi hành lý. Sau khi hoàn tất thủ tục tại quầy check in của hãng, hình ảnh dòng người chen nhau lúi húi cầm điện thoại lại tiếp diễn ở cổng vào cửa an ninh. Hành khách chưa khai báo y tế, nhiều người phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên dẫn đến ùn tắc khu vực này. “Cố tình về trước cả 2 tuần mà không ngờ cũng nhiều người về sớm thế này. Người đông một phần, phần khác do nhiều gia đình thiếu giấy xét nghiệm cho trẻ con hoặc lằng nhằng thủ tục căn cước công dân - giấy khai sinh..., khâu thủ tục kéo dài nên mới sinh ra ùn ứ”, anh Nam nói.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) cho biết từ ngày 15.1, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã tăng cường công tác phục vụ cao điểm tết, theo chỉ đạo của Cục Hàng không VN. Năm nay nhiều người về quê sớm nên lượng hành khách qua cảng những ngày qua tăng khá cao. Đặc biệt, ngày 23.1, tuy số chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất chỉ đạt 617 chuyến, bằng 82,5% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 66,4% so với 2020 nhưng xảy ra tình trạng ùn ứ tại một vài thời điểm. Nguyên nhân, một số cảng hàng không phía Bắc thời tiết xấu, máy bay không hạ cánh được, gây trễ dây chuyền nên hành khách phải ngồi chờ tại sân bay.

Để hạn chế tiếp xúc và tiết kiệm thời gian ở sân bay, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động, qua điện thoại hoặc tại các quầy tự làm thủ tục trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành. Đồng thời, hành khách lưu ý khai báo Di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid trước khi đến sân bay.