Bệnh hiếm gặp vảy cá bẩm sinh

Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội) mới đây tiếp nhận bệnh nhi (BN) 5 tháng tuổi bị tổn thương đỏ da và bong vảy lan tỏa rộng. Các vùng da cơ thể có vảy cám mỏng màu nâu xen kẽ các vùng bong vảy dày, trên khắp thân mình, tay chân, được chẩn đoán mắc bệnh vảy cá.

Trước nhập viện, BN sinh non 36 tuần, biểu hiện bệnh ngay từ sau sinh (đỏ da toàn thân, da căng bóng và lộn mi mắt), sau đó khô da, bong vảy dày toàn thân, tổn thương đỏ da và bong vảy tăng lên.

Tại Bệnh viện Da liễu T.Ư, BN được chăm sóc và điều trị nội trú hồi phục hàng rào bảo vệ da, giảm đỏ da, làm mềm vảy, hạn chế mất nước qua da và phòng ngừa bội nhiễm. Sau khoảng 1 tuần chăm sóc và điều trị nội trú, tình trạng cải thiện: da mềm hơn, giảm đỏ, giảm bong vảy dày, giảm căng nứt. Trẻ ra viện, gia đình được hướng dẫn tiếp tục dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày, theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng và tái khám định kỳ.

Bệnh vảy cá bẩm sinh di truyền cần được phát hiện sớm, chăm sóc, điều trị lâu dài ẢNH: NGUYỄN HƯƠNG

Các bác sĩ gần đây cũng tiếp nhận BN nam 14 tuổi vào viện do tổn thương khô da và bong vảy tăng nặng. Khoảng 90% diện tích da cơ thể, đặc biệt các vùng thân mình, tay chân, khô da lan tỏa, bong vảy trắng. BN bị bong vảy da từ sau sinh. Sau giai đoạn sơ sinh, tình trạng khô da, nứt da và bong vảy tái phát nhiều đợt, đã có chẩn đoán vảy cá bẩm sinh, nhưng không duy trì tái khám định kỳ.

TS-BS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Bệnh da di truyền hiếm gặp và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu T.Ư, thông tin: Vảy cá bẩm sinh là bệnh da di truyền, do bất thường các gien tham gia cấu trúc và chức năng hàng rào thượng bì khiến lớp sừng hình thành bất thường, da mất nước, dày lên và bong vảy liên tục. Phần lớn thể nặng biểu hiện ngay sau sinh bằng màng da căng bóng bao phủ cơ thể, gọi là màng collodion; sau đó màng này nứt, bong dần và để lại tình trạng đỏ da, khô da, bong vảy toàn thân. Da bình thường là hàng rào bảo vệ cơ thể trước mất nước, vi khuẩn, nấm, kích ứng và thay đổi nhiệt độ. Ở người mắc vảy cá bẩm sinh, hàng rào này bị suy yếu.

Trẻ sơ sinh mắc bệnh da cá có thể mất nước qua da, tăng natri máu, hạ hoặc tăng thân nhiệt, nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, khó bú, suy dinh dưỡng, suy hô hấp hoặc viêm phổi.

Ở trẻ lớn và thanh thiếu niên, vảy dày ở ống tai ngoài có thể gây giảm thính lực dẫn truyền; lộn mi và khô mắt kéo dài có thể ảnh hưởng giác mạc; dày sừng lòng bàn tay bàn chân có thể gây đau khi đi lại hoặc cầm nắm. Không duy trì chăm sóc khiến da khô dày, bong vảy nhiều, nứt kẽ, chảy máu, đau, ngứa, mất ngủ, hạn chế vận động, bội nhiễm da.

"Điều trị vảy cá bẩm sinh là quá trình chăm sóc lâu dài, cá thể hóa theo tuổi, thể bệnh, mức độ đỏ da, dày sừng, nguy cơ nhiễm trùng", TS-BS Vũ Thái Hà lưu ý.