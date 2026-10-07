Các tình trạng như đau mỏi cổ vai gáy, thoát vị đĩa đệm, đau lưng, hội chứng ống cổ tay… có thể gây đau kéo dài, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống.

Công nghệ chẩn đoán hiện đại giúp phát hiện sớm và đánh giá chính xác tổn thương cơ xương khớp; cùng nhiều phương pháp điều trị từ nội khoa, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng đến các kỹ thuật can thiệp và phẫu thuật ít xâm lấn, giúp kiểm soát triệu chứng, cải thiện vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

20 giờ thứ tư, ngày 7.10.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Bệnh lý cơ xương khớp ở dân văn phòng. Kiểm soát, điều trị đau mỏi cổ vai gáy, thoát vị đĩa đệm, hội chứng ống cổ tay...":

TS-BS Nguyễn Đức Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cột sống

ThS Phạm Thu Phương, Phó khoa Cơ xương khớp

ThS. Trần Văn Dần, Phó khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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