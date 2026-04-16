Bệnh nhân COPD nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV: Có thể diễn tiến nặng

RSV - rào cản trong điều trị COPD

Tại Việt Nam, ước tính trong 5 năm có khoảng 4,6 triệu ca nhiễm trùng hô hấp cấp do RSV gây ra ở người từ 60 tuổi trở lên. RSV là nguyên nhân thứ hai gây viêm phổi do virus ở người lớn tuổi, sau cúm, và nhiễm RSV có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng ở nhóm người có yếu tố nguy cơ, như người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp.

Hội thảo khoa học “Tối ưu sớm điều trị COPD dựa trên chứng cứ và kinh nghiệm lâm sàng” hưởng ứng Ngày COPD toàn cầu 2025 diễn ra tại TP.HCM ẢNH: BTC

Với bệnh nhân COPD, nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra nhiễm RSV không chỉ có thể làm bùng đợt cấp COPD mà còn có thể dẫn đến kết cục lâm sàng nặng như cần nhập phòng hồi sức tích cực (ICU), thở máy, thậm chí tử vong liên quan đến RSV trong thời gian nằm viện. COPD là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tư trên toàn cầu năm 2021, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tuy nhiên, trong một khảo sát toàn cầu nhận thức về RSV do GSK công bố, 80% người trưởng thành thuộc nhóm nguy cơ lo ngại về việc có thể mắc RSV nặng, tuy nhiên 45% trong số họ lại không coi đó là điều nghiêm trọng.*

RSV còn mang đặc tính dễ lây lan thông qua đường hô hấp như ho, hắt hơi. Thêm vào đó, các triệu chứng khi nhiễm RSV có thể giống như cảm lạnh thông thường, khiến việc phát hiện và điều trị sớm có thể trở nên phức tạp hơn.

Chăm sóc người bệnh COPD: Bắt đầu từ dự phòng bệnh truyền nhiễm do RSV

Tại hội thảo khoa học "Tối ưu sớm điều trị COPD dựa trên chứng cứ và kinh nghiệm lâm sàng" hưởng ứng Ngày COPD toàn cầu 2025, chuyên gia cho hay, có một nghịch lý là nguồn lực y tế đang tập trung nhiều để xử lý hậu quả của bệnh, như các biến chứng do RSV, còn can thiệp vào các yếu tố khởi phát lại chưa được tối ưu. Trong khi đó, một số tác nhân nhiễm trùng hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng vắc xin.

Thực tế cho thấy tình trạng do dự tiêm chủng, cùng với ảnh hưởng của thông tin sai lệch và tâm lý hoài nghi, đang tạo ra rào cản đáng kể đối với việc triển khai vắc xin RSV. Để bảo vệ người bệnh COPD, theo chuyên gia, cần bắt đầu từ việc nhận diện đúng những nguy cơ thường trực nhưng có thể phòng ngừa được. Tiếp đến là sự tin cậy vào nền tảng khoa học và vào những vắc xin công nghệ tiên tiến, có thể kích hoạt đáp ứng miễn dịch ngay cả trên cơ địa lão hóa.

PGS-TS-BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội hô hấp TP.HCM cho biết nhiễm RSV có thể làm bùng phát đợt cấp ở bệnh nhân COPD. Vì vậy, việc đưa chủng ngừa RSV vào chiến lược dự phòng cho người bệnh COPD từ 60 tuổi trở lên, như khuyến cáo của GOLD 2025 và Hội Hô hấp Việt Nam là bước thiết yếu nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện chất lượng sống. Người bệnh nên chủ động thăm khám sức khỏe thường xuyên và tham khảo ý kiến bác sĩ về bệnh và cách thức dự phòng.

Tại chuỗi hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày COPD toàn cầu năm 2025, GSK Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ tuyến đầu để cập nhật dữ liệu y khoa, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và thảo luận các giải pháp từ phòng ngừa đến điều trị cho bệnh nhân COPD, trong đó có vai trò của chủng ngừa trong dự phòng nhiễm trùng đường hô hấp.

* Khảo sát nhận thức của 4.656 người từ 50 tuổi trở lên có bệnh lý đi kèm

