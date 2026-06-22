Bệnh nhân Mỹ sau ca phẫu thuật robot: ‘Biết vậy tôi mổ sớm hơn’

Tổn thương dạng nang ở phổi tái phát sau 8 năm

Anh J.A. (38 tuổi, quốc tịch Mỹ) từng điều trị viêm thùy phổi dạng nang hóa tại Bệnh viện FV năm 2018. Thời điểm đó, các bác sĩ thực hiện chọc hút dịch dưới hướng dẫn CT scan, đặt ống dẫn lưu kết hợp điều trị kháng sinh. Sau can thiệp, tình trạng cải thiện tốt và bệnh nhân được theo dõi định kỳ trong một thời gian.

Đến cuối tháng 3.2026, anh J.A. quay lại FV với các triệu chứng giống hệt nhiều năm trước: sốt, đau ngực, ho nhiều và viêm hô hấp kéo dài.

Theo ThS-BS.CKII Lương Ngọc Trung - Trưởng khoa Mạch máu & Can thiệp nội mạch, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện FV, kết quả CT scan cho bệnh nhân ghi nhận tổn thương cũ tái phát tại thùy dưới phổi phải với kích thước lớn, chiếm gần 1/3 khoang ngực. Bên trong hình thành nhiều khoang chứa khí và dịch giống các "bong bóng" trong phổi.

Đáng lo ngại hơn, vùng tổn thương này còn thông với đường thở, khiến dịch tiết dễ ứ đọng và gây viêm nhiễm tái đi tái lại. "Với các trường hợp tái phát lâu năm như này, điều trị nội khoa chỉ giúp kiểm soát tạm thời. Nếu không xử lý triệt để phần phổi bệnh, nguy cơ nhiễm trùng tái diễn là rất cao", bác sĩ Trung nhận định.

Ban đầu, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh kết hợp vật lý trị liệu hô hấp, Ê-kíp cũng trao đổi về khả năng phẫu thuật cắt bỏ phần phổi bị tổn thương. Do tâm lý e ngại phẫu thuật, anh J.A. mong muốn tiếp tục điều trị nội khoa trước.

Sau vài ngày dùng thuốc, tình trạng tạm thời cải thiện và bệnh nhân dự định xuất viện để sắp xếp mổ sau. Nhưng ngay trước ngày ra viện, mọi thứ bất ngờ chuyển biến xấu: đau ngực nhiều hơn, ho liên tục và bắt đầu ho ra máu.

Bác sĩ Trung nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy ổ viêm bên trong đã xuất hiện biến chứng xuất huyết, do vậy điều trị nội khoa không còn đủ hiệu quả để kiểm soát bệnh.

ThS-BS.CKII Lương Ngọc Trung giải thích tình trạng bệnh cho bệnh nhân ẢNH: FV

"Phẫu thuật gần như là lựa chọn bắt buộc để xử lý tận gốc ổ nhiễm trùng cũng như tránh biến chứng dịch, máu chảy sang qua phổi bên trái", bác sĩ Trung cho biết.

Sau khi được giải thích kỹ về tình trạng bệnh và các phương án điều trị, bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật bằng hệ thống robot da Vinci Xi - thế hệ robot hiện đại bậc nhất Đông Nam Á hiện nay.

Phẫu thuật robot: Bóc tách thành công vùng phổi viêm dính phức tạp

Ngày 6.4, ca mổ được tiến hành bởi ThS-BS.CKII Lương Ngọc Trung cùng ê-kíp phẫu thuật lồng ngực tại FV. Mục tiêu của ca mổ là cắt bỏ hoàn toàn phần thùy dưới phổi phải - khu vực đã gần như mất chức năng sau nhiều năm viêm nhiễm tái phát.

Thông qua 4 đường rạch nhỏ chỉ khoảng 8 mm, các cánh tay robot được đưa vào khoang ngực để tiếp cận vùng tổn thương. Khi vào bên trong, ê-kíp ghi nhận tình trạng viêm dính rất nặng, các mô phổi bám chặt vào mô xung quanh do quá trình nhiễm trùng kéo dài nhiều năm.

Đây là một trong những khó khăn lớn nhất của phẫu thuật lồng ngực, bởi việc bóc tách mô viêm dính trong không gian hẹp đòi hỏi độ chính xác rất cao để tránh tổn thương các cấu trúc quan trọng và hạn chế chảy máu.

Ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện FV dùng robot xử lý triệt để tổn thương nang thùy phổi ẢNH: FV

Robot da Vinci Xi đặc biệt phát huy hiệu quả trong các ca phẫu thuật phức tạp nhờ hình ảnh phóng đại rõ nét cùng các cánh tay robot có độ linh hoạt cao, giúp bác sĩ tiếp cận những vùng sâu hẹp trong khoang ngực và bóc tách chính xác hơn.

Sau khi xử lý toàn bộ vùng dính, ê-kíp cắt rời phần thùy phổi tổn thương bằng hệ thống stapler tự động tích hợp trên cánh tay robot và đưa phần phổi bệnh ra ngoài.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ và diễn ra thành công. Toàn bộ vùng phổi mất chức năng đã được loại bỏ hoàn toàn thông qua kỹ thuật xâm lấn tối thiểu.

Robot da Vinci Xi giúp tăng độ chính xác trong các ca mổ lồng ngực phức tạp ẢNH: FV

"Biết vậy tôi đã mổ sớm hơn!"

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi rất nhanh: Ngay ngày hôm sau, anh đã có thể tự ngồi dậy, đứng lên và đi lại trong phòng, các chỉ số hô hấp đều ở mức tốt. Đặc biệt triệu chứng đau sâu trong lồng ngực biến mất hoàn toàn. 3 ngày sau ca mổ, bệnh nhân được xuất viện.

Điều khiến anh bất ngờ nhất là quá trình hậu phẫu nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó. "Biết vậy tôi đã mổ sớm hơn", anh J.A. chia sẻ sau khi hồi phục.

Hiện nay, phẫu thuật robot đang được Bệnh viện FV ứng dụng trong nhiều chuyên khoa như ngoại tổng quát, tiết niệu, lồng ngực, phụ khoa và ung thư. Hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế JCI cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật robot lẫn nội soi, giúp mở rộng khả năng điều trị các ca bệnh phức tạp bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu.

Để biết thêm thông tin, bạn đọc có thể liên hệ Bệnh viện FV, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TP.HCM, ĐT: (028) 3511 3333.