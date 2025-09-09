Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh nhân nam suýt mất mạng chỉ vì một vết xước nhỏ ở chân

Nguồn: Bệnh viện FV
Nguồn: Bệnh viện FV
09/09/2025 19:00 GMT+7

Một vết xước nhỏ ở chân trong lúc đi cắt cỏ đã đẩy anh Sreng Seng (44 tuổi, Campuchia) vào cửa tử: chỉ sau vài ngày, vết thương biến thành ổ loét hoại tử, lan rộng cả hai chân. Các bác sĩ quê nhà buộc phải chỉ định cắt cụt cả hai chân để giữ mạng sống…

Hành trình của anh sang Bệnh viện FV để giữ lại đôi chân sau đó đã mở ra cái kết bất ngờ: sau hơn một tháng điều trị tích cực, anh đã đi lại bình thường. "Ngày đến FV tôi đã nói lời vĩnh biệt với vợ và với mẹ; thật không ngờ giờ đây tôi có thể bước đi trên chính đôi chân của mình để về với gia đình", bệnh nhân xúc động chia sẻ trong ngày xuất viện.

Nguy cơ tử vong sau 24 giờ do sốc nhiễm trùng máu nặng

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV kể lại, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hai chân lở loét, nhiễm trùng, hoại tử rất nặng lên tận vùng háng. Nhiều chỗ bị hoại tử sâu, lộ gân xương ở ống quyển, bốc mùi hôi nồng nặc. Chỉ cần tới FV trễ 24 giờ đồng hồ thì bệnh nhân có nguy cơ không giữ được mạng sống.

Bệnh nhân nam suýt mất mạng chỉ vì một vết xước nhỏ ở chân- Ảnh 1.

Trong trường hợp người bị suy giảm miễn dịch, vết loét gây hoại tử có thể hình thành từ một vết thương nhỏ ở chân

ẢNH: FREEPIK

Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng Cushing, gây suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng. Đây là hậu quả của việc sử dụng thuốc chứa corticoid liều cao kéo dài để điều trị bệnh vảy nến.

"Biểu hiện của hội chứng Cushing gồm tích tụ mỡ ở phần thân và mặt, teo cơ, dễ bị bầm trên da, loãng xương và gãy xương, nặng hơn có thể dẫn tới suy tim và suy tuyến thượng thận. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể của bệnh nhân suy yếu. Ở bệnh nhân Sreng Seng, hội chứng Cushing và bệnh tiểu đường chưa được phát hiện đã khiến anh bị nhiễm trùng rất nặng, rơi vào trạng thái nguy kịch", ThS.BSCKI Nguyễn Thị Thư Hương - Khoa Nội tiết Bệnh viện FV phân tích.

Trước tình hình rất gấp rút, êkíp của BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm (Khoa Chấn thương chỉnh hình) quyết tâm cứu sống bệnh nhân và "giữ lại ít nhất một chân". Đồng hành cùng anh trong ca điều trị đầy thử thách này là các bác sĩ Nội tiết, Dinh dưỡng, Vật lý trị liệu…

5 ca phẫu thuật và phối hợp đa chuyên khoa cứu đôi chân cho bệnh nhân

Bệnh nhân nam suýt mất mạng chỉ vì một vết xước nhỏ ở chân- Ảnh 2.

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm phẫu thuật vi phẫu cắt lọc các mô hoại tử cứu đôi chân bệnh nhân Sreng Seng

ẢNH: FV

Là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm điều trị các vết thương hoại tử nghiêm trọng, bác sĩ Khiêm đã thực hiện xử lý vết loét cho anh Sreng Seng một cách thuần thục: sử dụng hút áp lực âm (Vacuum-assisted closure - VAC) loại bỏ các mô chết, phẫu thuật vi phẫu kéo vạt da "chắp vá" các vết lõm do mô cơ đã bị hoại tử, lấy phần mô lành "đắp vào" phần mô bị mất, che phủ vết thương. Tổng cộng bệnh nhân trải qua 5 cuộc vi phẫu.

Bệnh nhân nam suýt mất mạng chỉ vì một vết xước nhỏ ở chân- Ảnh 3.

Bệnh nhân Sreng Seng phục hồi sức khỏe nhanh chóng khi tới Bệnh viện FV

ẢNH: FV

Song song đó, anh được bác sĩ Thư Hương điều trị hội chứng Cushing, kiểm soát tiểu đường, nâng đỡ sức đề kháng để cơ thể đủ sức chiến đấu với bệnh tật. Bệnh nhân cũng được chuyên gia dinh dưỡng FV thiết kế chế độ ăn hợp lý cùng với việc dùng thuốc hạ đường huyết để kiểm soát bệnh tiểu đường. Đội ngũ điều dưỡng FV túc trực ngày đêm để thay băng, khử khuẩn, chăm sóc bệnh nhân từng bữa ăn và động viên tinh thần người bệnh.

Khi sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, anh được các chuyên viên vật lý trị liệu hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng hằng ngày.

Hạnh phúc vỡ òa với những bước chân đầu tiên

Sau hơn một tháng được điều trị và chăm sóc toàn diện từ nhiều chuyên khoa cùng đội ngũ điều dưỡng FV, điều tưởng chừng không thể đã trở thành sự thật: anh Sreng Seng có thể tự đứng lên, bước đi bình thường. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, anh hồi hộp lo lắng với từng bước đi đầu tiên để rồi trong anh vỡ òa niềm hạnh phúc, còn người thân thì lặng đi vì xúc động.

"Khi các bác sĩ Campuchia thông báo phải cắt cụt 2 chân, tôi suy sụp lắm. Mong muốn duy nhất là giữ được đôi chân nên tôi và gia đình đã quyết định qua Bệnh viện FV… Ngày đến FV tôi đã nói lời vĩnh biệt với vợ và với mẹ; thật không ngờ giờ đây tôi có thể bước đi trên chính đôi chân của mình để về với gia đình… Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể nhân viên bệnh viện, đặc biệt là bác sĩ Khiêm và các chuyên viên vật lý trị liệu cùng các điều dưỡng đã rất tận tâm chăm sóc giúp tôi đi lại được", anh Sreng Seng xúc động chia sẻ trong ngày xuất viện.

Bệnh nhân nam suýt mất mạng chỉ vì một vết xước nhỏ ở chân- Ảnh 4.

Anh Sreng Seng hạnh phúc khi tập bước những bước chân đầu tiên

ẢNH: FV

Bác sĩ Khiêm cho biết trường hợp bệnh nhân Sreng Seng giữ được cả hai chân là một điều may mắn, nhờ anh còn trẻ, sức khỏe tốt đồng thời việc điều trị nhiễm trùng nặng như vậy cần sự kiên trì và sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội ngũ y bác sĩ.

"Lúc bệnh nhân Sreng Seng nhập viện, bản thân tôi cũng không chắc mình có thể cứu được cả hai chân cho anh hay không. Nhưng chúng tôi đã cùng phối hợp các chuyên khoa vừa chăm sóc sức khỏe tổng thể vừa tập trung điều trị vết thương, quyết tâm bằng mọi cách giữ lại hai chân cho anh. Một người trẻ mà phải cắt cụt hai chân thì thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc bởi họ còn cả một cuộc đời và tương lai phía trước", bác sĩ Khiêm bộc bạch.

Bệnh nhân nam suýt mất mạng chỉ vì một vết xước nhỏ ở chân- Ảnh 5.

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm

ẢNH: FV

Trên thế giới, rất nhiều trường hợp bệnh nhân mất mạng chỉ vì một vết nhiễm trùng nhỏ. Nhiễm trùng ở người bị suy giảm miễn dịch diễn ra cực nhanh bởi vì họ không có hệ thống đề kháng để chống lại như người bình thường. "Bất kỳ vết thương nhỏ nào cũng cần được bác sĩ có chuyên môn thăm khám kỹ lưỡng, sử dụng thuốc đúng và kiểm soát nội tiết chặt chẽ", bác sĩ Khiêm khuyến cáo.

Để biết thêm thông tin, bạn đọc có thể liên hệ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV qua số điện thoại (028) 3511 3333 hoặc đến trực tiếp số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

một vết xước nhỏ ở chân Bệnh nhân nam suýt mất mạng chỉ vì một vết xước nhỏ ở chân Bệnh viện FV Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận