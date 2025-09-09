Bệnh nhân nam suýt mất mạng chỉ vì một vết xước nhỏ ở chân

Hành trình của anh sang Bệnh viện FV để giữ lại đôi chân sau đó đã mở ra cái kết bất ngờ: sau hơn một tháng điều trị tích cực, anh đã đi lại bình thường. "Ngày đến FV tôi đã nói lời vĩnh biệt với vợ và với mẹ; thật không ngờ giờ đây tôi có thể bước đi trên chính đôi chân của mình để về với gia đình", bệnh nhân xúc động chia sẻ trong ngày xuất viện.

Nguy cơ tử vong sau 24 giờ do sốc nhiễm trùng máu nặng

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV kể lại, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hai chân lở loét, nhiễm trùng, hoại tử rất nặng lên tận vùng háng. Nhiều chỗ bị hoại tử sâu, lộ gân xương ở ống quyển, bốc mùi hôi nồng nặc. Chỉ cần tới FV trễ 24 giờ đồng hồ thì bệnh nhân có nguy cơ không giữ được mạng sống.

Trong trường hợp người bị suy giảm miễn dịch, vết loét gây hoại tử có thể hình thành từ một vết thương nhỏ ở chân ẢNH: FREEPIK

Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng Cushing, gây suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng. Đây là hậu quả của việc sử dụng thuốc chứa corticoid liều cao kéo dài để điều trị bệnh vảy nến.

"Biểu hiện của hội chứng Cushing gồm tích tụ mỡ ở phần thân và mặt, teo cơ, dễ bị bầm trên da, loãng xương và gãy xương, nặng hơn có thể dẫn tới suy tim và suy tuyến thượng thận. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể của bệnh nhân suy yếu. Ở bệnh nhân Sreng Seng, hội chứng Cushing và bệnh tiểu đường chưa được phát hiện đã khiến anh bị nhiễm trùng rất nặng, rơi vào trạng thái nguy kịch", ThS.BSCKI Nguyễn Thị Thư Hương - Khoa Nội tiết Bệnh viện FV phân tích.

Trước tình hình rất gấp rút, êkíp của BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm (Khoa Chấn thương chỉnh hình) quyết tâm cứu sống bệnh nhân và "giữ lại ít nhất một chân". Đồng hành cùng anh trong ca điều trị đầy thử thách này là các bác sĩ Nội tiết, Dinh dưỡng, Vật lý trị liệu…

5 ca phẫu thuật và phối hợp đa chuyên khoa cứu đôi chân cho bệnh nhân

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm phẫu thuật vi phẫu cắt lọc các mô hoại tử cứu đôi chân bệnh nhân Sreng Seng ẢNH: FV

Là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm điều trị các vết thương hoại tử nghiêm trọng, bác sĩ Khiêm đã thực hiện xử lý vết loét cho anh Sreng Seng một cách thuần thục: sử dụng hút áp lực âm (Vacuum-assisted closure - VAC) loại bỏ các mô chết, phẫu thuật vi phẫu kéo vạt da "chắp vá" các vết lõm do mô cơ đã bị hoại tử, lấy phần mô lành "đắp vào" phần mô bị mất, che phủ vết thương. Tổng cộng bệnh nhân trải qua 5 cuộc vi phẫu.

Bệnh nhân Sreng Seng phục hồi sức khỏe nhanh chóng khi tới Bệnh viện FV ẢNH: FV

Song song đó, anh được bác sĩ Thư Hương điều trị hội chứng Cushing, kiểm soát tiểu đường, nâng đỡ sức đề kháng để cơ thể đủ sức chiến đấu với bệnh tật. Bệnh nhân cũng được chuyên gia dinh dưỡng FV thiết kế chế độ ăn hợp lý cùng với việc dùng thuốc hạ đường huyết để kiểm soát bệnh tiểu đường. Đội ngũ điều dưỡng FV túc trực ngày đêm để thay băng, khử khuẩn, chăm sóc bệnh nhân từng bữa ăn và động viên tinh thần người bệnh.

Khi sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, anh được các chuyên viên vật lý trị liệu hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng hằng ngày.

Hạnh phúc vỡ òa với những bước chân đầu tiên

Sau hơn một tháng được điều trị và chăm sóc toàn diện từ nhiều chuyên khoa cùng đội ngũ điều dưỡng FV, điều tưởng chừng không thể đã trở thành sự thật: anh Sreng Seng có thể tự đứng lên, bước đi bình thường. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, anh hồi hộp lo lắng với từng bước đi đầu tiên để rồi trong anh vỡ òa niềm hạnh phúc, còn người thân thì lặng đi vì xúc động.

"Khi các bác sĩ Campuchia thông báo phải cắt cụt 2 chân, tôi suy sụp lắm. Mong muốn duy nhất là giữ được đôi chân nên tôi và gia đình đã quyết định qua Bệnh viện FV… Ngày đến FV tôi đã nói lời vĩnh biệt với vợ và với mẹ; thật không ngờ giờ đây tôi có thể bước đi trên chính đôi chân của mình để về với gia đình… Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể nhân viên bệnh viện, đặc biệt là bác sĩ Khiêm và các chuyên viên vật lý trị liệu cùng các điều dưỡng đã rất tận tâm chăm sóc giúp tôi đi lại được", anh Sreng Seng xúc động chia sẻ trong ngày xuất viện.

Anh Sreng Seng hạnh phúc khi tập bước những bước chân đầu tiên ẢNH: FV

Bác sĩ Khiêm cho biết trường hợp bệnh nhân Sreng Seng giữ được cả hai chân là một điều may mắn, nhờ anh còn trẻ, sức khỏe tốt đồng thời việc điều trị nhiễm trùng nặng như vậy cần sự kiên trì và sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội ngũ y bác sĩ.

"Lúc bệnh nhân Sreng Seng nhập viện, bản thân tôi cũng không chắc mình có thể cứu được cả hai chân cho anh hay không. Nhưng chúng tôi đã cùng phối hợp các chuyên khoa vừa chăm sóc sức khỏe tổng thể vừa tập trung điều trị vết thương, quyết tâm bằng mọi cách giữ lại hai chân cho anh. Một người trẻ mà phải cắt cụt hai chân thì thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc bởi họ còn cả một cuộc đời và tương lai phía trước", bác sĩ Khiêm bộc bạch.

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm ẢNH: FV

Trên thế giới, rất nhiều trường hợp bệnh nhân mất mạng chỉ vì một vết nhiễm trùng nhỏ. Nhiễm trùng ở người bị suy giảm miễn dịch diễn ra cực nhanh bởi vì họ không có hệ thống đề kháng để chống lại như người bình thường. "Bất kỳ vết thương nhỏ nào cũng cần được bác sĩ có chuyên môn thăm khám kỹ lưỡng, sử dụng thuốc đúng và kiểm soát nội tiết chặt chẽ", bác sĩ Khiêm khuyến cáo.

