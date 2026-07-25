Bệnh nhân người Ấn Độ bị lật ca nô ở Phú Quốc xuất viện, về nước

Ngày 25.7, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu (ICU), Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sau 12 ngày được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu, bệnh nhân 54 tuổi (người Ấn Độ) – nạn nhân bị nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã hồi phục ổn định và được xuất viện.

"Điều thần kỳ mà chính tôi cũng không dám tin"

"Người bệnh đã hồi phục gần như hoàn toàn. Hiện bệnh nhân có thể tự đi lại những quãng ngắn, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân, các chỉ số về nhịp tim, huyết áp đều ổn định. Sức khỏe người bệnh đã đủ điều kiện để có thể trở về Ấn Độ trên chuyến bay dân dụng và tiếp tục được theo dõi sức khỏe lâu dài tại cơ sở y tế nước bạn", bác sĩ Trần Thanh Linh chia sẻ.

Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẽ cử một bác sĩ đi cùng trong suốt hành trình bay nhằm theo dõi sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bệnh nhân người Ấn Độ bị lật ca nô ở Phú Quốc xuất viện và về nước trong hôm nay ẢNH: BVCC

Ngày 25.7, trước giờ xuất viện bệnh nhân người Ấn Độ chia sẻ: "Sức khỏe của tôi có thể hồi phục là một điều thần kỳ mà chính tôi cũng không dám tin. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình điều trị và chăm sóc để tôi có được sự hồi phục như hôm nay".

Trước đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao quyết định khen thưởng đến 8 y bác sĩ của bệnh viện vì những đóng góp nổi bật trong công tác phối hợp, cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân của vụ lật ca nô ở Phú Quốc.

Diễn biến vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang - tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, An Giang) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ vụ lật ca nô hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).

Ngày 12.7, thi thể 15 du khách tử vong trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc được đưa về bảo quản tại Trung tâm pháp y TP.HCM và làm các thủ tục chuyên môn trong đêm. Ngày 13.7, thi thể các nạn nhân đã được đưa về Ấn Độ.

Đối với 17 du khách sống sót đã được chăm sóc tận tình và chu đáo tại Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc (Sun International Hospital). 16 du khách đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Vối sự điều trị chuyên sâu và chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân người Ấn Độ đã hồi phục ngoạn mục ẢNH: BVCC

Riêng du khách 54 tuổi được xác định bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời mắc bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, các chuyên gia đã quyết định can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. Đây là ca can thiệp đặc biệt khó do tổn thương mạch vành phức tạp, bệnh nhân có nhiều bệnh lý phối hợp và việc sử dụng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu não.

Khi tình trạng bệnh nhân tạm ổn định, ngày 13.7, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức vận chuyển bằng đường hàng không với hệ thống hồi sức chuyên sâu, bao gồm máy thở, các thiết bị theo dõi và phương án dự phòng ECMO về điều trị.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải vì có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô làm 15 du khách tử vong.