Bệnh nhân tử vong, bệnh viện gửi báo cáo nhưng 10 ngày mới đến Sở Y tế

Thủng đại tràng sau mổ bóc u xơ tử cung

Ngày 5.1, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình về sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại Khoa Phụ sản - hỗ trợ sinh sản, liên quan vụ bệnh nhân D.T.L (44 tuổi, thôn Tân Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, H.Lệ Thủy) tử vong sau khi thực hiện ca mổ bóc u xơ tử cung.

Theo báo cáo, bệnh nhân L. vào viện lúc 9 giờ 24 ngày 19.12.2023. Lúc 13 giờ 20 ngày 20.12, bệnh nhân L. được chỉ định mổ nội soi bóc u xơ và 17 giờ cùng ngày được đưa về Khoa Phụ sản - hỗ trợ sinh sản. Trong các ngày 21 và 22.12, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn, bụng mềm, vết mổ khô, trung tiện chưa được.

Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình NGUYỄN PHÚC

Đến ngày 23.12.2023, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, đau bụng âm ỉ, bụng chướng ấn đau… Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình liên tục hội chẩn trong ngày 23.12 với sự chủ trì của Giám đốc chuyên môn Võ Công Binh, đưa ra chẩn đoán: bệnh nhân sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan… tiên lượng nặng.

Đến 16 giờ 15 ngày 23.12, bệnh nhân L. được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, rồi tiếp tục chuyển tiếp vào Bệnh viện T.Ư Huế vào 18 giờ 50 cùng ngày với chẩn đoán: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm phúc mạc, hậu phẫu bóc y xơ tử cung.

Theo các kết quả xét nghiệm lâm sàng, CT Scanner ổ bụng: thủng đại tràng sigma gây tràn khí ổ bụng và viêm phúc mạc, phù nề, ứ dịch ruột non do liệt ruột, dịch ổ bụng lượng vừa; CT Scanner lồng ngực: đông đặc thùy dưới 2 đáy phổi, tràn dịch màng phổi 2 bên…

Đến 11 giờ ngày 25.12.2023, bệnh nhân L. tử vong.

Cũng theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình, sau khi bệnh nhân tử vong, đơn vị đã liên tục cử người về nhà bệnh nhân thăm hỏi, chia buồn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Đồng thời, chỉ đạo Khoa Phụ sản - hỗ trợ sinh sản viết bản tường trình, tạm đình chỉ ê kíp phẫu thuật và rà soát tất cả các quy trình, quy chế chuyên môn liên quan.

Đáng chú ý, qua bản báo cáo của Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình cho thấy có sự bất thường về thời gian: báo cáo do Giám đốc chuyên môn Võ Công Binh ký ngày 26.12.2023, nhưng đến ngày 4.1.2024 Sở Y tế tỉnh Quảng Bình mới nhận được (theo dấu đóng của văn thư). Nếu trừ đi 2 ngày cuối tuần và 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch, thì phải mất 7 ngày để bản báo cáo đến nơi, dù trụ sở bệnh viện chỉ cách trụ sở Sở Y tế chưa đầy 4 km.

Báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng, nhưng thời gian từ Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình đến Sở Y tế tỉnh Quảng Bình kéo dài 10 ngày CHỤP MÀN HÌNH

Liên quan đến vụ việc này, PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với bộ phận truyền thông cũng như bà Lê Thị Thanh Huyền, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình, từ những ngày 27 và 28.12.2023, nhưng không được cung cấp thông tin cụ thể.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình chỉ đạo gì?



Liên quan đến vụ việc trên, PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. Đến trưa 4.1, ông Lê Thanh Tuân, Phó giám đốc Sở Y tế, vẫn cho biết là chưa nắm được sự việc. Trước chất vấn của PV vì sao sự cố y khoa nghiêm trọng, bệnh nhân tử vong mà nhiều ngày qua Sở Y tế vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ nơi xảy ra vụ việc, ông Tuân cho biết sẽ cho xem xét, kiểm tra lại.

Cũng theo ông Tuân, trong tất cả các tai biến y tế nghiêm trọng, dẫn đến chết người xảy ra tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, các cơ sở đều phải báo cáo về cho Sở Y tế trong thời gian sớm nhất để sở có thể nắm bắt, chỉ đạo, tránh để sở "bị động" trong chỉ đạo, điều hành.

Trở lại vụ việc, sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình, sáng 5.1, ông Lê Thanh Tuân cũng đã ký văn bản yêu cầu bệnh viện này thực hiện một số nội dung.

Trong đó, yêu cầu bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn rà soát, đánh giá lại các quy trình thực hiện cho bệnh nhân L. (gồm quy trình tiếp nhận và đăng ký, chẩn đoán và điều trị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trên người bệnh, chăm sóc, kiểm soát nhiễm khuẩn…). Nếu phát hiện sai phạm, cần có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, yêu cầu bệnh viện tập trung chỉ đạo các khoa, phòng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn người bệnh là trên hết. Thực hiện tự đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật được triển khai thực hiện tại cơ sở và cải tiến bảo đảm an toàn phẫu thuật theo bộ tiêu chí ban hành kèm theo của Bộ Y tế. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình yêu cầu Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 10.1.