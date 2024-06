Bệnh nhi nguy kịch vì viêm tai biến chứng áp xe não

Bệnh nhi T.B.L (9 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều kèm đau đầu, đau, sưng tai phải, mệt mỏi li bì. Người nhà cho biết, cách đó 10 ngày, trẻ có biểu hiện nóng sốt nhẹ, cách 3 - 4 giờ sốt một lần kèm đau tai phải.

Bệnh nhi T.B.L sau phẫu thuật B.V

Gia đình nghĩ trẻ bị cúm thông thường nên đưa đến phòng khám để kiểm tra nhưng khi về cháu vẫn đau tai, đau đầu nhiều nên được gia đình đưa đến bệnh viện.

Kết quả thăm khám lâm sàng và chỉ định chụp CLVT, bệnh nhi được chẩn đoán viêm tai xương chũm biến chứng áp xe não.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu và điều trị tích cực cho bệnh nhi này. Hiện tại, tình trạng trẻ đã tiến triển tốt, hết sốt, không đau đầu, không nôn, tình trạng nhiễm trùng trở về bình thường, kết quả cộng hưởng từ kiểm tra lại không còn ổ áp xe.

Bác sĩ Phan Quang Trung, Phó trưởng khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An), cho biết viêm tai xương chũm cấp tính thường xuất hiện sau viêm tai giữa, nguyên nhân là do viêm tai không được điều trị triệt để, có thể dẫn đến nhiều biến chứng, trong đó có viêm xương chũm. Nếu không được phát hiện sớm có thể có phản ứng màng não như mê sảng, co giật, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Trung khuyến cáo, để phòng viêm tai xương chũm ở trẻ thì việc phát hiện sớm, điều trị đúng viêm tai giữa là vô cùng quan trọng.