Bệnh thận mạn gia tăng, cập nhật giải pháp điều trị và lọc máu

Trong 2 ngày 21 và 22.10, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (Vĩnh Long) phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa liên tục với chủ đề “Từ lý thuyết đến thực hành thận học - thận nhân tạo năm 2026”.

Hội thảo thu hút khoảng 300 đại biểu, gồm các chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Ông Huỳnh Hữu Nhân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, phát biểu chào mừng hội thảo ẢNH: NAM LONG

Bệnh thận mạn đang có xu hướng tăng

Theo ban tổ chức, bệnh thận mạn đang có xu hướng tăng dần theo năm tháng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Theo các số liệu thống kê, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn đã chạm mốc khoảng 12%. Sự gia tăng này đang tạo ra những gánh nặng rất lớn về sức khỏe, kinh tế và xã hội cho cả nước nói chung, đặc biệt là tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Vĩnh Long nói riêng.

Hội thảo được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực thực hành lâm sàng trong lĩnh vực thận học - thận nhân tạo; đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhân viên y tế trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh mắc bệnh thận.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo ẢNH: NAM LONG

Các chủ đề nổi bật của hội thảo bao gồm: chẩn đoán và điều trị toàn diện bệnh thận mạn giai đoạn 4 - 5; lựa chọn phương pháp điều trị thay thế thận phù hợp cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối; quản lý người bệnh suy thận mạn; đánh giá mức lọc máu đầy đủ; kiểm soát cân nặng khô trong lọc máu; chỉ định và ứng dụng kỹ thuật HDF online trong thực hành lâm sàng.

Bên cạnh đó, hội thảo đề cập đến các vấn đề quan trọng trong thực hành như phòng ngừa nhiễm trùng liên quan catheter thận nhân tạo, chăm sóc đường vào mạch máu ở người bệnh lọc máu định kỳ, phát hiện sớm bệnh thận trong cộng đồng và ở nhóm nguy cơ cao, bệnh thận do tiểu đường, dinh dưỡng trong bệnh thận mạn và tiếp cận chẩn đoán, điều trị tổn thương thận cấp.

Đáng chú ý, các phiên thảo luận ca lâm sàng sẽ tạo cơ hội để các chuyên gia và nhân viên y tế cùng phân tích tình huống thực tế, trao đổi về chỉ định điều trị, lựa chọn phương pháp lọc máu và các hướng tiếp cận phù hợp trong chăm sóc người bệnh thận. Nội dung chương trình cũng chú trọng vai trò của đội ngũ điều dưỡng trong thực hành lọc máu, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chăm sóc.