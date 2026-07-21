20 giờ thứ ba, ngày 21.7.2026, các chuyên gia Nhi khoa giàu kinh nghiệm của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ nguyên nhân, cách xử trí, biện pháp phòng ngừa bệnh tiêu hóa thường gặp ở trẻ, cũng như cách xây dựng chế độ dinh dưỡng, vệ sinh ăn uống giúp trẻ khỏe mạnh trong mùa hè.

ThS-BSNT Lê Thị Lan Anh, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS-BSNT Nguyễn Thị Hương, bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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