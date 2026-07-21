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Thời sự Thành tựu y khoa
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Live Bệnh tiêu hóa thường gặp ở trẻ vào mùa hè

Huỳnh Na
Huỳnh Na

Mùa hè là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh tiêu hóa do yếu tố thời tiết và thói quen ăn uống. Chủ động nhận biết sớm dấu hiệu bất thường giúp phụ huynh bảo vệ sức khỏe trẻ tốt hơn.

20 giờ thứ ba, ngày 21.7.2026, các chuyên gia Nhi khoa giàu kinh nghiệm của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ nguyên nhân, cách xử trí, biện pháp phòng ngừa bệnh tiêu hóa thường gặp ở trẻ, cũng như cách xây dựng chế độ dinh dưỡng, vệ sinh ăn uống giúp trẻ khỏe mạnh trong mùa hè.

  • ThS-BSNT Lê Thị Lan Anh, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BSNT Nguyễn Thị Hương, bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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