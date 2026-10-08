Tim bẩm sinh là dị tật phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh, khoảng 30% trẻ mắc tim bẩm sinh nặng có nguy cơ tử vong trong tháng đầu nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Vì vậy, tầm soát từ thai kỳ và quản lý lâu dài có ý nghĩa quan trọng.

19 giờ thứ năm, ngày 8.10.2026, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Bệnh tim bẩm sinh: Từ phát hiện sớm đến điều trị hiệu quả & chăm sóc suốt đời", với sự tham gia của các chuyên gia Trung tâm Tim mạch, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM gồm: PGS-TS-BS Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch; BS.CKII Vũ Năng Phúc; BS.CKI Phạm Thục Minh Thủy.

Chương trình phát sóng trực tiếp trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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