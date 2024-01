Bệnh trĩ - hiểu đúng bệnh, trị đúng cách

Bệnh trĩ là gì?

Bệnh trĩ là sự tăng giãn quá mức của tĩnh mạch hậu môn trực tràng. Trong đó chia thành trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ vòng, trĩ hỗn hợp…

Trĩ là nỗi ám ảnh của nhiều người

Trĩ nội là sự hình thành của các búi trĩ nằm phía trên đường lược. Bề mặt búi trĩ chính là lớp niêm mạc của ống hậu môn, không có dây thần kinh cảm giác. Bệnh trĩ nội được chia làm 4 cấp độ khác nhau:

Độ 1: Đây là giai đoạn mới hình thành của trĩ, búi trĩ còn nhỏ, nằm bên trong hậu môn. Người bệnh chỉ có thể phát hiện trĩ qua hiện tượng chảy máu hậu môn khi đi đại tiện.

Độ 2: Lúc này kích thước búi trĩ đã phát triển to hơn. Khi đi đại tiện, búi trĩ nội sẽ bị sa ra ngoài hậu môn nhưng vẫn có thể tự co lên được sau đó.

Độ 3: Búi trĩ sa ra ngoài không thể tự co lên được mà phải dùng tay đẩy mới thụt vào trong được.

Độ 4: Đây là giai đoạn cuối của bệnh nên kích thước búi trĩ khá to, búi trĩ nằm hẳn bên ngoài, dù có tác động bằng tay thì búi trĩ cũng không thể vào bên trong được.

Vị trí búi trĩ nội và trĩ ngoại

Trĩ ngoại là sự hình thành của các búi trĩ nằm phía dưới đường lược. Bề mặt búi trĩ là lớp biểu mô lát tầng, có chứa dây thần kinh cảm giác. Không giống như trĩ nội, các búi trĩ ngoại có thể sa xuống hậu môn ngay từ những giai đoạn đầu. Càng để lâu, kích thước búi trĩ càng phát triển, gây nguy cơ tắc nghẽn, viêm nhiễm hậu môn. Ngoài ra, trĩ ngoại còn có các triệu chứng đặc trưng như: chảy máu, ngứa, đau rát hậu môn…khi đi đại tiện.

Mục tiêu điều trị bệnh trĩ

Để cải thiện căn bệnh này, cần đạt được các mục tiêu điều trị sau:

Co mạch, tăng sức bền thành mạch: Từ đó ngăn chặn việc các tĩnh mạch hậu môn giãn ra quá mức, làm săn se búi trĩ

Kháng khuẩn, tiêu viêm, tiêu huyết ứ tại búi trĩ

Nhuận tràng, giảm táo bón. Vì táo bón là nguyên nhân chính gây ra trĩ đồng thời làm trĩ trở nặng

Người bệnh cần lưu ý nên lưu ý điều trị sớm, với trĩ nội ở giai đoạn 1, 2, 3 và trĩ ngoại chưa có biến chứng. Nếu để bệnh tiến triển nặng, bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa, hơn nữa vẫn có thể tái phát.

Xu hướng điều trị bệnh trĩ từ thảo dược

Từ xa xưa các thảo dược như lá lốt, cúc tần, ngải cứu, diếp cá,… đều rất quen thuộc trong các bài thuốc dân gian điều trị căn bệnh này.

Cúc tần được sử dụng rộng rãi để cải thiện bệnh trĩ

Trong cúc tần có chứa hoạt chất Quercetin giúp hỗ trợ chống viêm, bảo vệ búi trĩ khỏi sự xâm nhập của các vi khuẩn gây viêm. Ở Ấn Độ, người ta vẫn truyền tay nhau cách chữa trĩ đơn giản là giã 1 nắm lá cúc tần, 1 nắm lá sung thật nhuyễn, đắp trực tiếp lên vùng hậu môn ngày 2 lần, mỗi lần 30 phút. Cách làm này có ưu điểm là tác động trực tiếp lên khu vực viêm tấy bị trĩ

Vào thập kỷ trước, các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế của ngải cứu. Người ta tìm thấy một hoạt chất có tên Yomogin được cho là chất điển hình của nhóm dược chất Sesquiterpern trong ngải cứu. Yomogin có tác dụng co mạch do ức chế giải phóng Nitric oxid (NO)-một chất gây giãn mạch. Điều này lý giải cho khả năng cầm máu nhanh và giúp co búi trĩ của ngải cứu.

Còn theo Thư Viện Y Khoa Hoa Kỳ, người Mỹ thường dùng Slippery Elm (cây du đỏ) theo đường uống để trị tiêu chảy, táo bón và trĩ

Cây Slippery Elm ở vùng Bắc Mỹ

Tuy nhiên nhược điểm khi dùng các loại thảo dược thô này là cần phải ngâm rửa, giã lấy nước uống... nên hàm lượng hoạt chất ko cao, tốn thời gian nên khó duy trì lâu dài.

Ngày nay người ta đã chiết xuất các hoạt chất quý từ cúc tần, ngải cứu, lá sung... bằng công nghệ hiện đại để cho ra đời sản phẩm dạng viên uống và gel bôi mang lại hiệu quả cải thiện bệnh trĩ vượt trội.