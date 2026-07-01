Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẵn sàng khám hơn 2.000 lượt/ngày

Thống nhất về chuyên môn, chất lượng

Ngày 26.6 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành y tế khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ninh Bình) chính thức vận hành sau nhiều năm chuẩn bị. Không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội, bệnh viện còn mở ra cơ hội để người dân Ninh Bình và nhiều tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Các bệnh nhân có mặt từ sớm chờ khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ẢNH: NGỌC DUNG

Trong ngày đầu hoạt động, bệnh viện đưa vào vận hành quy mô 1.000 giường bệnh. Hệ thống trung tâm cấp cứu, xét nghiệm, phòng can thiệp DSA, các khu điều trị nội trú cùng khu khám bệnh, nhà thuốc... đều đã hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Là một trong những bệnh nhân đầu tiên đến khám, ông Trần Văn Yêm (71 tuổi, xã Hải Hưng, Ninh Bình) có mặt tại bệnh viện từ hơn 5 giờ sáng sau khi xuất phát từ nhà lúc gần 4 giờ. Mắc ung thư trung biểu mô phúc mạc di căn giai đoạn cuối, trước đó điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nam Định, ông Yêm được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đúng ngày đầu bệnh viện này đi vào hoạt động.

"Tôi thấy bệnh viện sạch sẽ, khang trang, trang thiết bị hiện đại. Có bệnh viện ngay tại địa phương, người dân khu vực nam đồng bằng sông Hồng không phải lên Hà Nội khám chữa bệnh như trước, vừa đỡ vất vả, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí", ông Yêm chia sẻ.

Cũng đến bệnh viện từ sáng sớm, bà Phạm Thị Huệ (xã Ý Yên, Ninh Bình) cho biết gia đình rời nhà từ 4 giờ để đăng ký khám sức khỏe tổng quát với các danh mục như xét nghiệm máu, khám tim mạch, xương khớp và chụp X-quang. Trước đó, biết thông tin bệnh viện khai trương qua truyền hình, bà Huệ quyết định đến khám ngay trong ngày đầu tiên.

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ quy trình chuyên môn, hệ thống quản trị và công nghệ thông tin tại cơ sở Ninh Bình được xây dựng đồng bộ với cơ sở Hà Nội theo mô hình "Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng". Hơn 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đầu ngành, đã được điều động từ Hà Nội về để vận hành bệnh viện.

"Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi không xây dựng một bệnh viện mới tách biệt, mà bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình là một thể thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ", PGS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ, toàn bộ bệnh viện được vận hành trên cùng hệ sinh thái số với cơ sở Hà Nội, hướng tới mục tiêu "không phải đưa người bệnh đến gần Bạch Mai, mà là đưa Bạch Mai đến gần người bệnh".

Nâng công suất khi nhu cầu tăng cao

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày cơ sở Hà Nội tiếp nhận khoảng 7.000 lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú cho khoảng 4.500 người bệnh. Trong đó, 30 - 35% người bệnh đến từ Ninh Bình và các địa phương lân cận. Từ thực tế này, cơ sở Ninh Bình được chuẩn bị để tiếp nhận ngay 2.100 - 2.500 lượt khám mỗi ngày, đồng thời có thể nâng công suất khi nhu cầu tăng cao.

Đáng chú ý, cơ sở mới triển khai hệ thống bệnh viện thông minh kết nối trực tiếp với Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, cơ sở Ninh Bình không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh mà còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới.

Đến thời điểm này, bác sĩ Trần Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai, cho biết mọi điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và vật tư y tế đã được chuẩn bị đầy đủ.

Ngoài các thiết bị được đầu tư mới, bệnh viện cũng điều chuyển thêm một số máy móc từ Hà Nội để bảo đảm hoạt động thông suốt ngay từ những ngày đầu. Cơ sở mới có 21 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng cùng nhiều thiết bị hiện đại như CT đếm photon, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền.

Lĩnh vực cấp cứu - hồi sức, vốn là thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai, được đầu tư theo mô hình liên hoàn từ tiếp nhận, chẩn đoán đến điều trị. Bệnh viện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu và hồi sức đa cơ quan, đáp ứng điều trị các ca bệnh nặng về tim mạch, đột quỵ, hô hấp, nhiễm khuẩn và đa chấn thương.