Bệnh viện Bình Dân cấp cứu bệnh nhân thủng âm đạo - trực tràng do đi spa làm đẹp vùng kín

Ngày 29.1, tin từ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân V.H.T. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) do thủng thành sau âm đạo thông vào trực tràng sau khi thực hiện phẫu thuật thu nhỏ âm đạo tại một cơ sở không được cấp phép.

Phải đi cấp cứu vì tin lời... spa

Một năm nay, bệnh nhân V.H.T. thấy âm đạo “lỏng lẻo” và khiến chị tự ti trong đời sống chăn gối. Dịp cuối năm, qua quảng cáo trên mạng, chị tự tìm đến một spa trên địa bàn TP.HCM để tìm hiểu về dịch vụ se khít vùng kín, thu nhỏ âm đạo.

Nhân viên tại cơ sở này thuyết phục chị T. rằng đây chỉ là một thủ thuật đơn giản và có thể làm ngay tại spa trong 30 phút. Tin lời, chị T. đồng ý thực hiện dịch vụ tại cơ sở này.

Sau khi được “thu nhỏ” âm đạo tại cơ sở này vào buổi sáng, đến trưa, chị T. phát hiện máu chảy kéo dài ở vùng hậu môn, âm đạo. Ngay lập tức chị T. quay trở lại spa để khám. Nhận thấy tổn thương phức tạp của chị, cơ sở này đã đưa chị đến Bệnh viện Bình Dân cấp cứu ngay trong đêm.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phát hiện chị T. bị thủng thành sau âm đạo thông vào trực tràng, vết rách khoảng 3 cm. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu cầm máu, vá thành âm đạo và trực tràng cho chị T.. Vết thương sau đó lành tốt, người bệnh đã xuất viện về nhà.

Di chứng lâu dài

Bác sĩ Trần Văn Minh Tuấn, khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân - bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân T., cho biết, rách âm đạo - trực tràng thường không gây nguy hiểm tính mạng nếu phát hiện và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, tai biến có thể để lại di chứng lâu dài nếu không theo dõi sát sao sau mổ, vết thương cần được chăm sóc tốt vì vùng này khó lành và dễ nhiễm trùng.

Cũng theo bác sĩ Tuấn, một trong những biến chứng có thể gặp là rò trực tràng thông vào âm đạo gây rất nhiều phiền toái và đau khổ cho người bệnh. Đôi khi, tình trạng rò có thể xuất hiện vài tháng sau khi vết thương tưởng như đã lành. Một khi có xuất hiện rò trực tràng - âm đạo, cần phải tiếp tục phẫu thuật vá rò.





Rò âm đạo - trực tràng làm đại tiện không tự chủ, phân từ trực tràng trào vào âm đạo, nhiễm trùng âm đạo, hình thành ổ mủ… Trong tình huống xấu, bệnh nhân cần mở hậu môn nhân tạo (đeo một túi ở thành bụng để chứa phân từ trực tràng ra) chờ cho đường rò lành hẳn. Do đó, chị T. cần được theo dõi chặt chẽ sau nhiều tháng để giảm thiểu nguy cơ rò âm đạo - trực tràng.

“Lỏng lẻo” âm đạo là gì?

Thạc sĩ, bác sĩ CK2 Phạm Hữu Đoàn, Trưởng khoa Niệu nữ - niệu chức năng Bệnh viện Bình Dân cho biết, một số chị em nghĩ rằng âm đạo giãn rộng sau sinh nở thì cần phẫu thuật thu hẹp lại. Thực ra âm đạo của phụ nữ là một ống cơ mạc, có thể co giãn thay đổi kích thước. Âm đạo có thể giữ những vật nhỏ như viên thuốc nhưng cũng có thể giãn rộng để em bé ra đời.

Nghiên cứu của Master và Johnson trên phụ nữ chưa mang thai đã thấy rằng chiều dài âm đạo khi bình thường dao động từ 4 - 7,5 cm, nhưng khi bị kích thích có thể tăng lên thành 10,8 - 12cm.

Cảm giác “lỏng lẻo” không phải do kích thước âm đạo thay đổi mà là do sự kém đàn hồi của thành âm đạo, sự giảm chất lượng của các lớp cơ. Nguyên do kém đàn hồi âm đạo có thể do mang thai và sinh con, lão hoá, suy giảm nồng độ estrogen, bệnh tật hoặc chấn thương.

Hiện có 4 phương pháp để nâng cao đàn hồi của cơ vùng sàn chậu, trong đó có âm đạo gồm: thay đổi lối sống, tập mạnh cơ sàn chậu, laser sàn chậu và phẫu thuật.

Phẫu thuật chỉ thực hiện đối với các trường cơ sàn chậu đã suy yếu nặng. Đó là các trường hợp người bệnh có sa bàng quang, tử cung hoặc ruột. Phẫu thuật phải do bác sĩ chuyên khoa sâu, được đào tạo tốt thực hiện để tránh biến chứng đáng tiếc như thủng âm đạo - trực tràng.