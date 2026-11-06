Bệnh viện Bình Dân ghi nhận nhiều phụ nữ mắc chứng bệnh bàng quang tăng hoạt

Trong 2 ngày 6 và 7.11, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM tổ chức Hội thảo tập huấn toàn diện về niệu nữ chuẩn châu Âu năm 2026. Bốn nhóm bệnh chính được tập trung trong chương trình đào tạo gồm bàng quang tăng hoạt, tiểu không kiểm soát khi gắng sức, sa tạng chậu và đau vùng chậu mạn tính.

Phát biểu mở đầu hội thảo, PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết các bệnh lý về đường tiểu ở nữ, rối loạn chức năng sàn chậu và tiểu không tự chủ là những vấn đề ảnh hưởng sâu rộng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe tâm lý, mối quan hệ gia đình và sự tự tin của hàng triệu phụ nữ. Tại Bệnh viện Bình Dân, mỗi năm tiếp nhận và điều trị cho hàng chục nghìn lượt người bệnh mắc các vấn đề về rối loạn tiểu tiện và niệu nữ, niệu chức năng.

Theo TS-BS Trang Võ Anh Vinh, Trưởng khoa Điều trị nữ chức năng, Bệnh viện Bình Dân, bàng quang tăng hoạt là một trong những bệnh lý được ghi nhận nhiều ở nữ giới.

Theo thống kê của bệnh viện, nhóm bệnh lý bàng quang tăng hoạt mỗi năm có khoảng 18.000 lượt khám (hơn 9.000 bệnh nhân), trong đó nữ giới chiếm khoảng 70%.

Bệnh viện Bình Dân điều trị nhiều phụ nữ mắc chứng bệnh tiểu không kiểm soát ẢNH: BVCC

Một biểu hiện dễ nhận biết của bàng quang tăng hoạt là tiểu gấp, tức cảm giác buồn tiểu đột ngột, thôi thúc và khó nhịn, người bệnh phải đi tiểu ngay. Tuy nhiên, cách mô tả triệu chứng ở mỗi người không giống nhau. Có người gọi là "tiểu gắt", "tiểu lắt nhắt", dễ khiến bác sĩ nhầm lẫn với tiểu buốt, tiểu đau hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Vì vậy, việc khai thác kỹ triệu chứng để xác định đúng bệnh rất quan trọng.

Cũng theo TS-BS Trang Võ Anh Vinh, không thể chỉ căn cứ vào số lần đi tiểu để kết luận người bệnh mắc bệnh lý bàng quang tăng hoạt. Tần suất này còn phụ thuộc lượng nước uống và thói quen sinh hoạt. Chẳng hạn, một người đi tiểu 2 lần trong đêm nhưng không mất ngủ, không cảm thấy khó chịu thì chưa hẳn bất thường. Ngược lại, nếu thường xuyên buồn tiểu sau khi uống nước, khoảng nửa giờ lại phải đi tiểu hoặc luôn lo lắng không thể nhịn tiểu khi đi tàu xe, người bệnh nên được thăm khám.

TS-BS Trang Võ Anh Vinh cho biết thêm, các triệu chứng đường tiểu dưới ở nữ giới đôi khi bị mặc định là nhiễm trùng tiểu. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào có biểu hiện tương tự cũng do nhiễm khuẩn. Có những người không bị nhiễm khuẩn nhưng vẫn xuất hiện triệu chứng gần giống, dẫn đến hiểu lầm và điều trị chưa đúng. Người bệnh cần đến cơ sở chuyên sâu để xác định chính xác bệnh lý, không phải trường hợp nào cũng cần sử dụng kháng sinh.

Các bệnh lý đường tiết niệu này thường ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Và nhóm bệnh nhân được ghi nhận nhiều nằm trong độ tuổi 40 - 60. Bệnh làm cho người lớn tuổi có thể khổ sở trong sinh hoạt hằng ngày; người trẻ bị ảnh hưởng đến công việc, tâm lý và sự tự tin. Những triệu chứng kéo dài còn có thể khiến người bệnh mất ngủ, căng thẳng.

Để điều trị, Bệnh viện Bình Dân áp dụng nhiều phương pháp, từ tư vấn thay đổi lối sống, điều chỉnh hành vi, sử dụng thuốc đến các kỹ thuật như tiêm botox, kích thích thần kinh chày và tập cơ sàn chậu. Bác sĩ đồng thời đánh giá các bệnh lý phối hợp để lựa chọn hướng điều trị phù hợp với từng người.

Hội thảo tập huấn toàn diện về niệu nữ chuẩn châu Âu năm 2026 với 18 bài giảng chuyên sâu về chẩn đoán, điều trị các bệnh lý niệu nữ. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 bác sĩ thuộc các chuyên ngành tiết niệu, sản phụ khoa, vật lý trị liệu và lĩnh vực liên quan trong và ngoài nước. Mục tiêu của hội thảo là cập nhật kiến thức, chuẩn hóa quy trình điều trị và tăng cường phối hợp đa chuyên ngành.