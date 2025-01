Bệnh viện chăm lo tết cho người bệnh

Ngày 15.1, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình phiên chợ nhân ái "Gieo yêu thương - Đón tết ấm" nhằm chung tay hỗ trợ người bệnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM. Phiên chợ có 20 gian hàng. Khi tham gia, các bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận được ưu đãi đến 50%. Các mặt hàng được bày bán bao gồm giò, chả, trái cây, quần áo, gạo, mì, sữa..., và có cơ hội nhận bao lì xì từ ban tổ chức.

Gội đầu, cắt tóc, chụp ảnh cho các bệnh nhân

Không chỉ là những gian hàng hỗ trợ người bệnh mua sắm tết, nhiều bệnh viện còn tổ chức các chương trình giải trí, vui chơi cho những người bệnh và thân nhân.

Ngày 12.1, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" dành cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân khi tết đang cận kề. Tại đây, các bệnh nhân hào hứng tham gia các hoạt động như cắt tóc, gội đầu miễn phí, chụp ảnh tết lấy liền.

Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức cắt tóc, gội đầu cho các bệnh nhân và người thân ẢNH: BVCC

Gian hàng 0 đồng cho bệnh nhân ở các bệnh viện ẢNH: BVCC

Anh Lương Minh Mẫn (người nhà bệnh nhân) hào hứng cắt tóc sau nhiều ngày căng thẳng chăm sóc cho anh trai bị tai nạn phải cắt cụt tay. "Quá trình điều trị của anh tôi còn dài, vẫn còn nhiều khó khăn, có được những khoảng thời gian giải trí như thế này khiến tinh thần tôi thoải mái hơn. Nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và bệnh viện, tôi chỉ hy vọng anh trai có thể bình phục sớm để kịp về nhà ăn tết", anh Mẫn chia sẻ.

Ngoài ra, trong chương trình ban tổ chức cũng tặng 100 phần quà (với tổng giá trị khoảng 116 triệu đồng) đến các bệnh nhân và người nhà.

Tại chương trình, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bên cạnh việc điều trị, sự vui tươi, tích cực trong tinh thần cũng đóng vai trò chính để bệnh nhân đẩy lùi bệnh tật. Chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" tổ chức đến nay là lần thứ 30, đã trao đi hơn 30.000 phần quà và 3.000 suất ăn miễn phí. Không chỉ là chương trình giải trí, cắt tóc, chụp hình miễn phí, khuôn viên của Bệnh viện Chợ Rẫy còn được trang trí các tiểu cảnh ngày tết để mọi người thỏa sức chụp ảnh. Dọc đường đi trong khuôn viên, những cành mai, đào, cây điều ước, hạc giấy… được trang trí rộn ràng không khí tết.

Bệnh nhi mắc ung thư trải nghiệm làm công an

Ngày 10.1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp Công an TP.Thủ Đức tổ chức chương trình "Chăm lo tết 2025 - Chắp cánh ước mơ cho những mặt trời bé con" dành cho bệnh nhi đang điều trị.

Bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trải nghiệm làm công an ẢNH: BVCC

Công an TP.Thủ Đức tổ chức chương trình chăm lo tết cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM ẢNH: BVCC

Tại đây, các bệnh nhi được các chiến sĩ công an hướng dẫn và tham gia các hoạt động trải nghiệm như: khám phá công việc của một công an, tham gia thực hiện các công việc của công an. Ngoài ra, các em còn được tham gia chụp ảnh lưu niệm, tô tranh, tò he, giao lưu với chú hề, nhà ảo thuật...

Dù cơ thể yếu ớt vì bệnh tật, nhưng ánh mắt của các em rạng ngời và miệng cười hạnh phúc khi được hóa thân làm chú công an, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Hạnh phúc khi nhìn thấy con mặc bộ trang phục cảnh sát, chị Mến (quê Bình Thuận), đang chăm sóc con trai bị u não tại bệnh viện, cầm điện thoại chụp lại những bức ảnh đẹp cho con.

Tại chương trình, ban tổ chức cũng trao tặng 350 phần quà cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Đại úy Võ Hoài Bảo, Bí thư Đoàn Công an TP.Thủ Đức, cho biết thông qua hoạt động không chỉ tạo ra sân chơi cho các bé, mà còn trao tặng những phần quà góp phần tạo cho các em động lực mạnh mẽ. 1.000 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng được tham gia chương trình ca nhạc, giải trí do Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức vào ngày 11.1. Ngoài ra, bệnh viện cũng hỗ trợ đưa bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết qua chương trình "Chuyến xe 0 đồng".