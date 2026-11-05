Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ 950 tỉ đồng: Tháng 11 phải hoạt động

Ngày 5.11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác Bộ Y tế đã làm việc với Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ và công tác chuẩn bị đưa công trình vào vận hành.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (bên phải, hàng đầu) cùng đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ ẢNH: K.N

Đây là công trình đã được Bộ Y tế giao cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận, quản lý và vận hành toàn diện. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là bệnh viện chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tuyến cuối lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phần xây dựng đã "về đích"

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, hệ thống công nghệ thông tin, cũng như việc bàn giao cơ sở hạ tầng, hướng dẫn vận hành và chuẩn bị các điều kiện để bệnh viện sớm tiếp nhận người bệnh.

Theo báo cáo, đến nay công trình đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, môi trường và nghiệm thu hoàn thành công trình. Dự án đã đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định tại điều 29 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ.

Công trình Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ đã hoàn thiện sẵn sàng đi vào hoạt động ngay trong tháng 11.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Dự án bệnh viện này được xây dựng trên diện tích 2,42 ha tại Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Tổng vốn đầu tư là 950 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương.

Công trình có quy mô 300 giường gồm khối nhà chính cao từ 3 - 8 tầng, 2 phòng mổ cấp cứu, 10 phòng mổ cùng hệ thống các khoa, phòng chức năng. Đi kèm là các hạng mục phụ trợ đồng bộ như hệ thống điện dự phòng, trung tâm khí y tế, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, nhà xe, đường nội bộ và cảnh quan.

"Số hóa" từ ngày đầu

Hiện tại, khâu đang được đẩy nhanh là trang thiết bị và hạ tầng số. Gói mua sắm thiết bị y tế có tổng giá trị 180 tỉ đồng, gồm 67 danh mục, đang trong lộ trình lựa chọn nhà thầu, cung cấp và lắp đặt.

Về công nghệ thông tin, nhà thầu đã hoàn thành cung cấp, lắp đặt thiết bị và đang cài đặt bộ phần mềm gồm hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), quản lý xét nghiệm (LIS), lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) và bệnh án điện tử (EMR), dự kiến hoàn thành trước ngày 10.11.2026.

Đây là nền tảng để bệnh viện vận hành, quản lý và triển khai bệnh án điện tử ngay từ khi đi vào hoạt động.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ được giao tiếp nhận, quản lý, vận hành toàn diện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ, hai bệnh viện nằm cách nhau khoảng 3,2 km ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Song song đó, Ban Quản lý dự án phối hợp với bệnh viện kiểm tra hiện trạng, bàn giao cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế. Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đang tập trung chuẩn bị nhân lực, cùng Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ chất lượng, kiểm tra lắp đặt và chạy thử thiết bị. Việc hướng dẫn vận hành, bảo trì các hệ thống kỹ thuật được tổ chức đồng bộ, bảo đảm đội ngũ kỹ thuật của bệnh viện đủ năng lực tiếp quản công trình.

Phấn đấu khánh thành trong tháng 11

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu bệnh viện khẩn trương bổ sung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án và các nhà thầu để hoàn thành công tác tiếp nhận, bàn giao, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức lễ khánh thành công trình trong tháng 11.2026.

Ông Tuyên cũng lưu ý việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng, lắp đặt và nghiệm thu thiết bị y tế phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Bệnh viện cần rà soát đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và hồ sơ pháp lý, tạo tiền đề để sớm được cấp phép hoạt động.

Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ được kỳ vọng trở thành cơ sở chuyên sâu nhất về chấn thương chỉnh hình của Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị chấn thương và các bệnh lý cơ xương khớp. Qua đó, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại khu vực, góp phần giảm áp lực chuyển tuyến.