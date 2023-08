Bệnh viện công phải rà soát, khẩn trương điều chỉnh giá dịch vụ theo yêu cầu

Tại hội thảo "Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện (BV) 2023" do Sở Y tế Hà Nội tổ chức ngày 25 - 26.8 tại Hà Nội, kết nối trực tuyến 300 điểm cầu đến các đơn vị y tế toàn miền Bắc, ông Lê Thành Công, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính, Bộ Y tế, cho hay Thông tư 13/2023 (TT13) quy định khung giá và phương pháp định giá khám bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của nhà nước cung cấp, do Bộ Y tế ban hành, áp dụng từ 15.8.

Người dân đăng ký khám bệnh tại một bệnh viện LÊ CẦM

TT13 ban hành khung giá các dịch vụ (trần - sàn) là cơ sở để các BV công áp dụng, trong đó một số dịch vụ có giá thấp nhất - cao nhất chênh cả chục lần, hoặc 40 - 50 triệu đồng/dịch vụ. Giá theo yêu cầu khác nhau do tùy thuộc vào sử dụng thuốc, trang thiết bị, đầu tư ban đầu, chất lượng dịch vụ tại mỗi đơn vị.

Giá tối đa trong TT13 ban đầu dự kiến định lấy là mức cao nhất trong các cơ sở KCB công áp dụng. Tuy nhiên khảo sát cho thấy, riêng dịch vụ siêu âm có khoảng giá quá chênh lệch giữa các BV (từ dưới 200.000 đồng/lần đến tối đa 500.000 đồng/lần); giá khám có 2 BV áp dụng 800.000 - 900.000 đồng/lần.

Do đó, khung giá tại TT13 căn cứ trên mặt bằng chung tại các BV công áp dụng, tránh để BV áp dụng giá quá cao, không phù hợp với người sử dụng dịch vụ như thực tế xảy ra vừa qua. Sau khi TT13 áp dụng đã có BV điều chỉnh giảm giá dịch vụ theo yêu cầu.

Theo ông Công, giá dịch vụ theo yêu cầu được xây dựng dựa trên số liệu toàn quốc, xu hướng chung mà các cơ sở KCB áp dụng.

Ông Công cũng cho hay rà soát ban đầu cho thấy nhiều dịch vụ đã được các BV công điều chỉnh giảm, nhưng vẫn tiếp tục yêu cầu các BV phải rà soát ngay để áp dụng giá dịch vụ theo yêu cầu theo đúng TT13, trên nguyên tắc giá dịch vụ không được vượt khung giá do nhà nước quy định tại TT13. Với các BV có giá dịch vụ theo yêu cầu dưới khung, có thể điều chỉnh theo mức phù hợp, nhưng nếu giá đang vượt khung thì phải điều chỉnh giảm.