Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long khai trương hệ thống DSA hai bình diện

BS.CK2 Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Can thiệp nội mạch - Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết hệ thống DSA INNOVA IGS hai bình diện hiện đại có kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, quá trình chụp mạch máu chỉ cần một vết kim nhỏ ở vùng bẹn hoặc cổ tay, ít gây đau đớn, giảm nguy cơ chảy máu và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.

Hơn nữa, hệ thống DSA hai bình diện hiện đại của Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long còn có độ phân giải hình ảnh HDR cao gấp 4 lần so với các máy DSA truyền thống, giúp phát hiện chi tiết các tổn thương nhỏ nhất.

Các BS thực hiện can thiệp trên hệ thống DSA hai bình diện ẢNH: HỒNG XUÂN

Hệ thống DSA hai bình diện còn hạn chế liều chiếu tia, giảm thiểu sự hấp thu tia X cho bác sĩ và người bệnh, đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội mà vẫn an toàn. Đồng thời, DSA hai dình diện còn tích hợp phần mềm hỗ trợ can thiệp chuyên sâu để thay van động mạch chủ qua da, phần mềm hỗ trợ can thiệp động mạch não 3D và can thiệp động mạch vành, giúp bác sĩ xử lý các ca bệnh phức tạp với độ chính xác cao, nâng cao độ an toàn và chất lượng hình ảnh chụp.