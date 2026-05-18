Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vào Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026

18/05/2026 13:46 GMT+7

Ngày 18.5, tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, bệnh viện vừa được vinh danh trong 'Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026' tại chương trình The Best of Vietnam 2026.

Thành lập năm 2007, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế tư nhân uy tín tại ĐBSCL. Sau 18 năm phát triển, bệnh viện không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến chất lượng dịch vụ.

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long được vinh danh Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026

ẢNH: HOÀNG XUÂN

Năm 2025, bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI, khẳng định cam kết về an toàn người bệnh và mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện bệnh viện phát triển hơn 28 chuyên khoa, tập trung vào 5 lĩnh vực mũi nhọn gồm: Tim mạch, Tiêu hóa, Thần kinh - Đột quỵ, Cơ xương khớp và Ung bướu.

Song song đó, bệnh viện đẩy mạnh đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại như MRI 3.0 Tesla, MSCT 256 lát cắt, IVUS và công nghệ điện sinh lý 3D, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị bệnh lý phức tạp. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số y tế.

Năm 2025, bệnh viện ghi nhận hơn 360.000 lượt khám ngoại trú, hơn 25.000 lượt điều trị nội trú và 6.545 ca phẫu thuật. Không chỉ chú trọng chuyên môn, bệnh viện còn tích cực triển khai nhiều hoạt động khám bệnh miễn phí, tầm soát và truyền thông sức khỏe cộng đồng khu vực ĐBSCL.

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026 The Best of Vietnam 2026 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI
