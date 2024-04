Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đạt chứng nhận bạch kim điều trị đột quỵ

Ngày 6.4, bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa được Hội Đột quỵ thế thế giới (WSO) công nhận đạt chứng nhận bạch kim trong điều trị đột quỵ.



Theo bác sĩ Phước, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã đạt 4 chứng nhận vàng liên tiếp, từ quý 4/2022 đến quý 3/2023. Với chứng nhận vàng, 5% bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện được điều trị tái thông mạch.

Còn với chứng nhận bạch kim bệnh viện vừa nhận thì tỷ lệ đó được nhân lên gấp 3 lần. Như vậy, cứ 100 bệnh nhân đột quỵ đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, thì có 15 bệnh nhân được mang đến cơ hội sống thứ hai.

Ngoài tiêu chí đó, chứng nhận bạch kim còn đòi hỏi phải thỏa mãn 8 tiêu chí khác của WSO.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức được Hội Đột quỵ thế thế giới công nhận đạt chứng nhận bạch kim trong điều trị đột quỵ. THANH MAI

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết vẫn tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân đột quỵ ngày một tốt hơn.

Đột quỵ (não) là bệnh không lây nhiễm thường gặp. Hằng năm tại Việt Nam có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ, con số này vẫn đang có chiều hướng gia tăng và tuổi ngày càng trẻ hóa.

Theo WSO, mỗi năm thế giới có hơn 12,2 triệu ca đột quỵ não mới, trong đó hơn 16% xảy ra ở người 15 - 49 tuổi. Mỗi năm có tới 6,5 triệu ca đột quỵ tử vong, với hơn 6% trong số đó là người trẻ.

Do đó, cấp cứu đột quỵ là cuộc chạy đua cân não với thời gian. Mỗi phút trôi qua, gần hai triệu tế bào thần kinh mất đi và không hồi phục, vì thế người bệnh đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa những tổn thương về não. Đó là lý do vì sao, các trung tâm, các đơn vị có khả năng sẵn sàng cấp cứu đột quỵ giữ một vai trò cấp thiết trong việc giảm nhẹ gánh nặng bệnh tật từ đột quỵ.

Xây dựng một đơn vị có quy trình cấp cứu đột quỵ đã khó và làm thế nào để duy trì và từng bước cải thiện chất lượng điều trị của đơn vị là bài toán khó khăn hơn. Đơn vị đột quỵ trực thuộc Khoa Nội thần kinh Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức hiện nay là đơn vị điều trị đột quỵ hoàn chỉnh, áp dụng cả tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và lấy huyết khối, điều trị khoảng 600 - 700 ca đột quỵ não mỗi năm và luôn cố gắng hoàn thiện nhằm mang đến chất lượng điều trị đột quỵ ngày càng tốt hơn cho người dân trong khu vực.