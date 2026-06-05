Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đồng hành đào tạo sinh viên Y khoa HUTECH

Bệnh viện thực hành lớn, hiện đại tại khu vực phía Đông TP.HCM

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, quy mô 1.000 giường bệnh, có hệ thống khoa lâm sàng và cận lâm sàng đa dạng, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM và các địa bàn lân cận. Với lưu lượng tiếp nhận hàng nghìn lượt người bệnh mỗi ngày, bệnh viện tạo nên môi trường chuyên môn phong phú, sát với thực tiễn vận hành của một cơ sở y tế đa khoa hiện đại.

Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức làm việc với đại diện HUTECH

Bệnh viện cũng được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh đa chuyên khoa. Hệ thống thiết bị như DSA, MRI, CT-Scanner, X-quang kỹ thuật số, siêu âm Doppler màu, siêu âm 3D, 4D cùng các hệ thống xét nghiệm chuyên sâu góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Với môi trường bệnh viện quy mô lớn, hiện đại và có tính thực tiễn cao, sinh viên Y khoa HUTECH có điều kiện tiếp cận hoạt động nghề nghiệp một cách bài bản. Đây không chỉ là nơi sinh viên quan sát quy trình chuyên môn, mà còn là "giảng đường thứ hai" để người học từng bước hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và yêu cầu của nghề bác sĩ.

HUTECH mở rộng mạng lưới bệnh viện hợp tác, mang lại nhiều chuyến kiến tập, thực tập hữu ích cho sinh viên

Không dừng ở một địa chỉ thực hành chính, HUTECH còn mở rộng mạng lưới hợp tác nhằm tạo thêm môi trường học tập đa dạng cho sinh viên Y khoa và khối Khoa học sức khỏe tại các bệnh viện, cơ sở y tế hàng đầu với nhiều mô hình quản lý y tế khác nhau.

Thực hành lâm sàng theo lộ trình đào tạo bài bản

Y khoa là ngành học đặc thù, đòi hỏi người học được đào tạo nghiêm túc, liên tục và gắn chặt với thực hành. Bên cạnh các học phần khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên ngành, sinh viên cần được tiếp xúc với môi trường bệnh viện để rèn tư duy lâm sàng, kỹ năng giao tiếp với người bệnh, khả năng phối hợp liên ngành và tác phong chuyên nghiệp.

Với hơn 70% thời lượng thực hành được triển khai tại môi trường bệnh viện, sinh viên ngành Y khoa HUTECH sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hoạt động khám chữa bệnh theo lộ trình đào tạo phù hợp. Từ quan sát quy trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và theo dõi người bệnh đến thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên, bác sĩ và đội ngũ chuyên môn, sinh viên từng bước củng cố kiến thức đã học, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và hình thành thái độ đúng đắn với nghề y.

Thực tập bệnh viện, sinh viên ngành Y khoa có nhiều cơ hội tiếp cận hoạt động khám chữa bệnh thực tế

Mỗi giờ học tại bệnh viện cũng là cơ hội để sinh viên nhận diện rõ sự khác biệt giữa kiến thức trong giáo trình và tình huống thực tế. Mỗi ca bệnh, mỗi chỉ định chuyên môn, mỗi cuộc trao đổi với người bệnh đều có thể trở thành bài học sinh động, giúp người học rèn luyện khả năng quan sát, phân tích, ứng xử và hình thành tư duy xử lý tình huống trong bối cảnh nghề nghiệp cụ thể.

HUTECH đào tạo Y khoa theo hướng hội nhập quốc tế (WFME), tăng cường thực hành và ứng dụng công nghệ

Việc xác lập bệnh viện thực hành chính và mở rộng mạng lưới cơ sở y tế hợp tác cho thấy HUTECH đầu tư bài bản cho ngành Y khoa, từ chương trình đào tạo, hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm đến môi trường thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Trên nền tảng đó, chương trình đào tạo được định hướng tiệm cận các chuẩn đào tạo y khoa quốc tế, chú trọng năng lực thực hành, tư duy lâm sàng, y đức và khả năng thích ứng với môi trường y tế hiện đại.

Y học hiện đại đòi hỏi bác sĩ tương lai vững chuyên môn, thạo tay nghề và có tư duy công nghệ mới

Trong bối cảnh y học hiện đại thay đổi nhanh chóng, bác sĩ tương lai cần đồng thời vững chuyên môn, có tư duy công nghệ, biết phối hợp liên ngành, giao tiếp hiệu quả với người bệnh và giữ vững chuẩn mực y đức. Với định hướng đào tạo gắn kết giữa nhà trường và bệnh viện, ngành Y khoa HUTECH hướng đến xây dựng môi trường học tập thực chất, nơi sinh viên từng bước tích lũy năng lực nghề nghiệp, bản lĩnh lâm sàng và tinh thần phụng sự cộng đồng.