Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng: Trái tim gần dân

Chăm sóc sức khỏe cơ bản và chuyên sâu

BVĐK Lãnh Binh Thăng tọa lạc tại phường Bình Thới, là địa chỉ uy tín trong chăm sóc sức khỏe từ cơ bản đến chuyên sâu của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận. Điều này được thể hiện bằng kết quả khám chữa bệnh trong năm 2025 bằng sự nỗ lực hết mình của hơn 600 cán bộ nhân viên.

Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng ẢNH: T.B

Theo đó, tổng số lượt khám, chữa bệnh đạt 612.376 lượt, tăng 4% so với năm 2024. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 111,16% kế hoạch.

Xác định mục tiêu chăm lo sức khỏe người dân một cách toàn diện, BV không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Đồng thời mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ kỹ thuật, hướng đến điều trị hiệu quả ngay tại tuyến cơ sở, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh.

Cụ thể, BV đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị cận lâm sàng hiện đại như CT-Scanner, MRI, nội soi tiêu hóa và hệ thống máy thận nhân tạo. Nhờ đó, tỷ lệ chuyển tuyến duy trì ở mức rất thấp, chỉ khoảng 1,25%, cho thấy năng lực chẩn đoán và điều trị tại chỗ ngày càng được nâng cao. Nhiều chỉ tiêu chuyên môn vượt kế hoạch, trong đó số lượt thủ thuật đạt 176,78%; CT-scan đạt 160,11%; MRI đạt 156,65%. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế chiếm tới 96%, khẳng định vai trò trụ cột của BV công lập trong bảo đảm an sinh y tế.

Phát triển kỹ thuật mới

Để giữ bệnh nhân trên "sân nhà", công tác phát triển chuyên môn được chú trọng thông qua việc triển khai nhiều kỹ thuật mới và mở rộng các đơn vị chuyên sâu. Trong năm, BV đã thành lập và phát triển Khoa Ngoại thần kinh - cột sống, Phòng khám Đột quỵ, Đơn vị điều trị viêm gan; đồng thời mở rộng Khoa Nội thận - Thận nhân tạo. Tổng cộng có 18 danh mục kỹ thuật mới được phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và khả năng tiếp nhận các ca bệnh phức tạp.

BV cũng tăng cường hợp tác chuyên môn với nhiều cơ sở y tế. Tỷ lệ xuất xe cấp cứu đạt 100% so với số cuộc gọi tiếp nhận; 100% bệnh nhân đột quỵ được xử trí kịp thời trong "giờ vàng", góp phần giảm thiểu tử vong và di chứng.

Cải cách hành chính mạnh mẽ

BV chú trọng công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị. Theo đó, triển khai bệnh án điện tử toàn diện; tích hợp Sổ sức khỏe điện tử VNeID; sử dụng căn cước công dân gắn chip và mã QR trong đăng ký khám, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân.

Một điểm nhấn của BV là có nhiều chương trình hướng mạnh về cộng đồng thông qua các chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh không lây nhiễm, y tế học đường, hỗ trợ miễn giảm viện phí cho người bệnh khó khăn và các hoạt động nhân đạo.

Với định hướng phát triển dựa trên kỹ thuật chuyên sâu, nhân lực chất lượng và chuyển đổi số, Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng đang từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa y tế tin cậy của người dân.