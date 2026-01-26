Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đẩy mạnh ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh

AI hỗ trợ cải thiện chất lượng hình ảnh chẩn đoán

Trong chẩn đoán hình ảnh, chất lượng ảnh đóng vai trò quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của kết luận chuyên môn. Tuy nhiên, trên thực tế, hình ảnh thu được có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố như chuyển động của người bệnh, thời gian chụp hoặc giới hạn của thiết bị, khiến một số chi tiết bị nhòe hoặc khó đánh giá.

Chẩn đoán hình ảnh đang được nhiều bệnh viện đầu tư nâng cấp nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng điều trị ẢNH: BVCC

Nhờ các thuật toán học sâu (Deep Learning), AI có thể hỗ trợ quá trình xử lý hình ảnh, giúp giảm nhiễu, tăng độ sắc nét, cải thiện độ tương phản và làm rõ các chi tiết nhỏ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc phát hiện sớm tổn thương, cũng như hỗ trợ bác sĩ theo dõi, đánh giá chính xác mức độ tiến triển của bệnh.

Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, việc có được hình ảnh rõ ràng và ổn định giữa các lần chụp không chỉ hỗ trợ chẩn đoán, mà còn giúp theo dõi hiệu quả điều trị chính xác hơn.

Tối ưu quy trình: AI hỗ trợ tăng tốc phân tích hình ảnh

Bên cạnh việc cải thiện chất lượng hình ảnh, AI còn góp phần tối ưu quy trình làm việc tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, nơi mỗi ngày phải xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều kỹ thuật chẩn đoán khác nhau.

Các hệ thống tích hợp AI có thể hỗ trợ sắp xếp, phân tích và gắn cờ những hình ảnh có dấu hiệu nghi ngờ bất thường, giúp các bác sĩ nhanh chóng tập trung vào các trường hợp cần can thiệp sớm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong những tình huống cấp cứu như đột quỵ, khi thời gian can thiệp ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của người bệnh.

Thực tế tại một số cơ sở y tế cho thấy, khi AI được tích hợp vào quy trình chẩn đoán hình ảnh, thời gian xử lý dữ liệu có thể được rút ngắn, góp phần giảm áp lực công việc cho đội ngũ y bác sĩ.

Quy trình tiếp nhận và tư vấn ngày càng được chuẩn hóa ẢNH: BVCC

Nâng cao trải nghiệm người bệnh

Không chỉ mang lại lợi ích về mặt chuyên môn, AI còn góp phần cải thiện trải nghiệm thăm khám của người bệnh. Khi chất lượng hình ảnh được nâng cao và quy trình xử lý được tối ưu, nhu cầu chụp lại có thể giảm, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, hạn chế phát sinh chi phí và bớt căng thẳng.

Điều này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc trẻ em - những nhóm thường dễ lo lắng khi thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán.

Bên cạnh đó, khi quy trình chụp và xử lý hình ảnh vận hành mượt hơn, thời gian thực hiện cận lâm sàng và chờ kết quả có thể được rút ngắn, giúp người bệnh cảm thấy thoải mái hơn và quá trình thăm khám trở nên liền mạch hơn.

AI đồng hành cùng bác sĩ, không thay thế quyết định chuyên môn

Theo ThS-BS Nguyễn Hữu Thanh, AI không đóng vai trò thay thế bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị. Công nghệ này nên được xem như một công cụ hỗ trợ, giúp bác sĩ xử lý khối lượng lớn dữ liệu hình ảnh hiệu quả hơn, đồng thời góp phần giảm nguy cơ sai sót trong bối cảnh áp lực công việc cao.

Quyết định cuối cùng vẫn dựa trên kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng và đánh giá tổng thể của bác sĩ đối với từng trường hợp cụ thể.

Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh góp phần hỗ trợ bác sĩ đưa ra đánh giá chính xác ẢNH: BVCC

Từ định hướng đến triển khai AI trong chẩn đoán hình ảnh

Cùng với tiến trình số hóa y tế, AI được kỳ vọng sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng như một công cụ hỗ trợ trong chẩn đoán hình ảnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tại Việt Nam, nhiều cơ sở y tế đang từng bước tiếp cận và triển khai các hệ thống chẩn đoán hình ảnh tích hợp AI nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trong xu hướng đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiếp tục hoàn thiện và mở rộng ứng dụng AI trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, hướng tới chuẩn hóa quy trình và hỗ trợ bác sĩ trong thực hành lâm sàng.

ThS-BS Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng cho biết, việc ứng dụng công nghệ mới không chỉ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn mà còn hướng đến mục tiêu "Tất cả vì người bệnh", góp phần cải thiện trải nghiệm thăm khám và tăng độ an tâm khi người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại.