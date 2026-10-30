Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn thúc đẩy cá thể hóa điều trị, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân

Tại hội nghị, 6 báo cáo khoa học tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: ngoại khoa, nhiễm trùng – đề kháng kháng sinh và bệnh lý thần kinh.

Các báo cáo đề cập nhiều vấn đề cụ thể trong thực hành lâm sàng, từ phẫu thuật nội soi qua đường mũi xuyên xoang bướm điều trị u tuyến yên, phẫu thuật rò trực tràng âm đạo, ứng dụng vạt nhánh xuyên Keystone trong xử lý khuyết hổng phần mềm chi dưới, đến kiểm soát nhiễm khuẩn và điều trị các bệnh lý phức tạp.

Không chỉ cập nhật kết quả nghiên cứu, những nội dung này còn mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nhận diện thách thức trong thực tiễn và thảo luận về cách tiếp cận phù hợp đối với từng nhóm bệnh lý.

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức, hội nghị còn là dịp để các bác sĩ cùng nhìn nhận những thách thức trong thực hành lâm sàng. Đặc biệt, cá thể hóa điều trị không đơn thuần là lựa chọn một kỹ thuật mới, mà đòi hỏi bác sĩ cân nhắc tổng thể tình trạng bệnh, các yếu tố nguy cơ và khả năng đáp ứng của từng người bệnh.

Với những bệnh lý phức tạp hoặc ít gặp, sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa có thể giúp mở rộng góc nhìn trong chẩn đoán, lựa chọn phương pháp điều trị và theo dõi người bệnh.

Hội nghị năm nay có sự đồng hành của hơn 40 nhà tài trợ, góp phần hỗ trợ tổ chức chương trình và các hoạt động khoa học kỹ thuật.

Thông qua hoạt động hội nghị thường niên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ y tế trao đổi chuyên môn, tiếp cận những vấn đề mới và cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh.