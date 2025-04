Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ: Hình thành và phát triển để cứu người

Trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu

TS.BS Trần Chí Cường, người mang ý tưởng S.I.S, chia sẻ: Bước ngoặt đến vào năm 2015 khi các hiệp hội đột quỵ hàng đầu thế giới như AHA, ASA, ESO, WSO… cập nhật hướng dẫn điều trị, đưa kỹ thuật lấy huyết khối cơ học trong điều trị nhồi máu não cấp do tắc mạch lớn trở thành phương pháp tiêu chuẩn phải làm trong điều trị đột quỵ. Thời gian can thiệp càng sớm càng tốt và 6 "giờ vàng" đầu tiên sau đột quỵ là điều kiện quan trọng để quyết định hiệu quả sau can thiệp. Tuy nhiên, năm 2015, các chuyên gia và nhà quản lý y tế rất đau đầu để giải bài toán thời gian vàng, khi thống kê cho thấy chỉ khoảng 3% bệnh nhân đột quỵ đến được các bệnh viện lớn tại TP.HCM để điều trị và hiếm hoi có bệnh nhân từ miền Tây.

Xuất thân từ miền Tây, từng chứng kiến không ít trường hợp đau lòng vì lỡ "giờ vàng", TS.BS Trần Chí Cường quyết định đứng ra vận động, thành lập Bệnh viện S.I.S Cần Thơ - một trung tâm chuyên sâu về điều trị đột quỵ, hiện thực hóa giấc mơ cứu người.

Bác sĩ người Pháp bị đột quỵ ở miền Tây được Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cứu sống ẢNH: BVCC

Hơn 1 triệu lượt bệnh nhân được khám, điều trị và phục hồi

Ngay trong năm đầu hoạt động, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ tiếp cận "giờ vàng" tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã tăng lên 13%. Đến năm 2024, con số này đã đạt mức trung bình 24% - một tỷ lệ rất ấn tượng so với mặt bằng chung cả nước.

Tính đến cuối năm 2024, bệnh viện đã 10 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Kim Cương" của Hội Đột quỵ Thế giới (WSO Angels) - danh hiệu cao nhất dành cho các trung tâm xuất sắc trong điều trị đột quỵ trên toàn cầu.

Sau hơn 6 năm hoạt động, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân, trong đó hàng ngàn ca đột quỵ được can thiệp kịp thời, giúp giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong và tàn phế. Không chỉ phục vụ bệnh nhân trong nước, bệnh viện còn trở thành điểm đến của nhiều bệnh nhân quốc tế thăm khám và điều trị chuyên sâu.

15 tỉ đồng cho bệnh nhân đột quỵ nghèo

Đột quỵ là căn bệnh không phân biệt giàu nghèo, nhưng chi phí điều trị là rào cản lớn với nhiều gia đình. Chính vì vậy, tháng 7.2020, Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực ĐBSCL được thành lập, do Bộ Nội vụ cấp phép.

Chỉ sau gần 5 năm hoạt động, quỹ đã cùng Bệnh viện S.I.S Cần Thơ hỗ trợ, miễn giảm chi phí điều trị cho gần 1.300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng. Nhiều bệnh nhân tưởng như không còn cơ hội sống đã được can thiệp kịp thời, phục hồi ngoạn mục, nhờ có sự tiếp sức đúng lúc từ cộng đồng.