Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An chung tay vì cộng đồng

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn

Một trong những rào cản khiến nhiều người dân - đặc biệt là người lao động và các hộ nghèo, cận nghèo - còn e ngại khi tiếp cận các cơ sở y tế có điều kiện kỹ thuật cao là chi phí khám, chữa bệnh.

Vì cộng đồng luôn là mục tiêu quan trọng mà Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An hướng tới. Trong ảnh, khám bệnh, tặng quà cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán 2026 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Để góp phần giảm bớt rào cản này, ngay từ khi tham gia vào hệ thống khám chữa bệnh của tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An đã ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT và triển khai tiếp nhận người bệnh theo chính sách thông tuyến BHYT toàn quốc. Nhờ đó, trong Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, người dân có thẻ BHYT, dù đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở nào, đều có thể được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định khi khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Điều này giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật và chuyên môn của bệnh viện với chi phí phù hợp theo chính sách BHYT.

Bên cạnh việc tiếp nhận người dân đến khám tại bệnh viện, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An còn phối hợp với UBND nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh triển khai chương trình theo kế hoạch điều phối của tỉnh. Trong đó có các xã, phường như Long An, Khánh Hậu, Nhựt Tảo, Vĩnh Công, Thủ Thừa, Mỹ An, Thạnh Hóa, Hòa Khánh, Đức Hòa, Tân Tập...

: Khám sức khỏe trong “chiến dịch 90 ngày đêm” tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An. Song song với đó, bệnh viện bố trí lực lượng và trang thiết bị đến tại nhiều xã, phường của tỉnh Tây Ninh để khám trực tiếp cho người dân ẢNH: B.B

Theo Công văn số 195/CV-QTTA của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An gửi UBND các địa phương, người dân sau khi lấy máu xét nghiệm được bệnh viện bố trí suất ăn nhẹ nhằm bảo đảm sức khỏe trong quá trình tham gia chương trình. Bên cạnh đó, bệnh viện còn tặng phiếu chăm sóc sức khỏe trị giá 500.000 đồng cho người dân tham gia chương trình. Phiếu có giá trị sử dụng trong năm 2026 đối với một số dịch vụ cận lâm sàng và kỹ thuật của bệnh viện như đo mật độ xương, siêu âm tổng quát, siêu âm đầu dò và một số dịch vụ khác. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe sau đợt khám ban đầu.

Chuẩn bị năng lực để phục vụ Chương trình khám sức khỏe toàn dân

BS.CK2 Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An, cho biết để đáp ứng nhu cầu khám khoảng 600 lượt người mỗi ngày theo kế hoạch của Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, bệnh viện đã xây dựng phương án tổ chức gồm 2 dây chuyền khám độc lập nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và chất lượng chuyên môn.

Bệnh viện dự kiến bố trí khoảng 40 bác sĩ trực tiếp thăm khám, 40 điều dưỡng và kỹ thuật viên hỗ trợ chuyên môn, cùng 20 nhân sự hành chính và công nghệ thông tin phụ trách nhập liệu, cập nhật và liên thông Hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định. Việc chuẩn bị đồng bộ về nhân lực giúp người dân được khám, tư vấn và cập nhật dữ liệu sức khỏe ngay trong quá trình tham gia chương trình.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An có vị trí đắc địa tại cửa ngõ miền Tây với thiết kế theo tiêu chuẩn “Xanh - Sạch - Hiện đại” ẢNH: B.B

Bên cạnh đội ngũ nhân sự, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An đã chuẩn bị hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác khám, tầm soát và chẩn đoán theo nhu cầu chuyên môn của chương trình. Trong đó có hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính (MSCT) 128 lát cắt của Philips, cùng hệ thống siêu âm, nội soi và xét nghiệm tự động.

Các thiết bị này giúp bác sĩ phát hiện sớm nhiều bệnh lý về tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, tiêu hóa và một số tổn thương khác ngay từ giai đoạn đầu, góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát và giúp người dân được tư vấn hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp ngay sau khi có kết quả khám.

Khi phát hiện các bệnh lý phức tạp hoặc cần đánh giá chuyên sâu, người dân có cơ hội được hội chẩn với đội ngũ chuyên gia từ các bệnh viện đối tác của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An. Qua đó, hỗ trợ xác định hướng điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp khi cần thiết. Sự kết hợp giữa năng lực chẩn đoán tại chỗ và mạng lưới hỗ trợ chuyên môn giúp rút ngắn thời gian xử trí, tăng cơ hội can thiệp sớm đối với nhiều bệnh lý và góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, việc Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An tham gia chương trình cũng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hồ sơ sức khỏe điện tử theo kế hoạch của tỉnh Tây Ninh, thông qua việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Việc chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị, hệ thống dữ liệu và các chính sách hỗ trợ người dân cho thấy sự chủ động của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An trong việc tham gia Chương trình khám sức khỏe toàn dân của tỉnh. Qua đó, người dân không chỉ được khám, tầm soát bệnh mà còn có thêm điều kiện để theo dõi sức khỏe lâu dài, góp phần thực hiện mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân mà tỉnh Tây Ninh đang hướng tới.