Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An huy động 100 nhân sự

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An luôn thực hiện xuyên suốt mục tiêu vì cộng đồng trong quá trình hoạt động ẢNH: BẮC BÌNH

Thiết bị công nghệ hiện đại và đội ngũ y tế sẵn sàng vào cuộc

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Kế hoạch số 2777/KH-UBND và Sở Y tế tại Kế hoạch số 6981/KH-SYT về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh lý miễn phí cho người dân, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 189/BVĐKQTTA-KHTH nhằm rà soát và huy động nguồn lực y tế ở mức cao nhất.

"Đây là một chương trình có ý nghĩa đối với người dân. Bệnh viện mong muốn huy động tốt nhất nguồn lực chuyên môn để đồng hành cùng địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân", BS.CK2 Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An, khẳng định.

Để đáp ứng quy mô dự kiến và bảo đảm tiến độ khám tại các địa phương được phân công gồm các xã, phường Long An, Tân An, Khánh Hậu, Tân Tây, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Trụ, Vàm Cỏ... Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An đã kích hoạt quy trình huy động nhân sự quy mô lớn. Cụ thể, bệnh viện dự kiến bố trí ngay đợt đầu gồm 40 bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, 40 điều dưỡng và kỹ thuật viên chuyên môn cao, cùng 20 nhân viên hành chính, công nghệ thông tin chuyên trách. Sự chuẩn bị chu đáo này giúp quy trình tiếp đón, thăm khám diễn ra khoa học, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dân.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An đồng hành với người dân nghèo bằng những phần quà thiết thực ẢNH: BẮC BÌNH

Bên cạnh yếu tố con người, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An tự tin đảm bảo chất lượng khám, tầm soát chuyên sâu theo yêu cầu của người dân nhờ có hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Đó là hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và máy cắt lớp vi tính MSCT 128 lát cắt thế hệ mới của hãng Philips. Đi kèm là hệ thống máy siêu âm cao cấp từ GE Healthcare, thiết bị phẫu thuật nội soi tiên tiến và hệ thống phòng Lab xét nghiệm tự động hoàn toàn. Hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu này hỗ trợ phát hiện và đánh giá một số bệnh lý tim mạch, thần kinh, ung bướu khi có chỉ định chuyên môn phù hợp.

Chính sách thông tuyến BHYT toàn quốc

Điểm tựa vững chắc nhất để người dân yên tâm tham gia chương trình chính là chính sách thông tuyến BHYT toàn quốc, được áp dụng tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An từ tháng 8.2025. Bước này đã phá bỏ hoàn toàn rào cản tâm lý e ngại chi phí đắt đỏ tại các cơ sở y tế chuẩn quốc tế. Người dân có thẻ BHYT khi đến đây đều được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh theo đúng quy định hiện hành với mức giá tương đương tuyến tỉnh, nhưng lại được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An đã đầu tư bài bản, sẵn sàng phục vụ người dân bằng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm ẢNH: BẮC BÌNH

Đặc biệt, sự hiện diện của các chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn tại TP.HCM như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM… trực tiếp thăm khám và hội chẩn là sự bảo chứng vững chắc cho chất lượng chuyên môn. Điều này giúp giữ lại "giờ vàng" cho các ca bệnh phức tạp ngay tại tuyến cơ sở, giảm áp lực vượt cấp không cần thiết lên các bệnh viện tuyến cuối.

Ngoài các nội dung khám theo chương trình của tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An cũng chủ động bố trí thêm một số hoạt động hỗ trợ bằng nguồn lực của đơn vị nhằm giúp người dân tham gia chương trình thuận tiện hơn, như phân luồng khám, phục vụ suất ăn nhẹ sau khi lấy máu xét nghiệm và tư vấn kết quả sau khám theo chỉ định chuyên môn. Đồng thời, bệnh viện dự kiến trao tặng các phiếu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe để người dân có thêm điều kiện tiếp tục theo dõi sức khỏe và sử dụng các dịch vụ khám, tư vấn phù hợp với nhu cầu sau chương trình.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An cho biết, các hoạt động hỗ trợ này không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân trong suốt quá trình tham gia khám sức khỏe mà còn hướng tới mục tiêu khuyến khích mỗi người hình thành thói quen theo dõi sức khỏe định kỳ. Với sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, chuyên môn và cơ sở vật chất, bệnh viện kỳ vọng sẽ đồng hành cùng ngành y tế tỉnh Tây Ninh triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe toàn dân, góp phần phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe và mang đến cho người dân thêm nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.