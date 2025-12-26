Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn ra mắt Đơn vị tiêu hóa hiện đại

Sự kiện có sự tham dự của GS.Koichi Nonaka - chuyên gia nội soi hàng đầu từ Bệnh viện Đại học Phụ nữ Tokyo (Nhật Bản), cùng các bác sĩ và chuyên gia tiêu hóa đầu ngành tại Việt Nam.

Khai trương Đơn vị tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động

Đơn vị Tiêu hóa hiện đại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn phát triển theo mô hình one-stop, cung cấp trọn gói từ khám - chẩn đoán - nội soi - can thiệp - điều trị nội trú trong một quy trình liên tục, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh tại cửa ngõ tây bắc TP.HCM và các vùng lân cận.

Hệ thống nội soi ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương bất thường và dấu hiệu ung thư đường tiêu hóa, tăng độ chính xác trong chẩn đoán và cải thiện hiệu quả điều trị.

Việc thành lập Đơn vị tiêu hóa hiện đại không chỉ là bước ngoặt phát triển của Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng.